Stovky ruských dronů a střel útočily na Ukrajiny, tři lidi zabily, uvedl Kyjev
20. 9. 2025 – 12:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Rusko během noci vyslalo proti Ukrajině 40 raket a střel a 580 dronů.
Nejméně tři lidé byli zabiti, desítky dalších utrpěly zranění, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociální síti Telegram. Dříve ukrajinské úřady informovaly o jednom mrtvém a 26 raněných v Dněpropetrovské oblasti a o další oběti a dvou raněných v Chmelnycké oblasti. Podle Zelenského ruským úderům čelily i další regiony. Ruská obrana během noci zničila 149 ukrajinských dronů, tvrdí ruské ministerstvo obrany.
V Dnipru ruská raketa zasáhla panelový dům, píší ukrajinská média s odvoláním na starostu a šéfa oblastní správy Serhije Lysaka. Ten informoval o 26 raněných, jeden z nich - 55letý muž - urpěl popáleniny na 70 procentech těla a lékaři bojují o jeho život.
"Každý takový úder není vojenskou nutností, ale úmyslnou strategií Ruska k zastrašování civilistů a ničení naší infrastruktury. Proto je nutná silná mezinárodní reakce," napsal Zelenskyj. Vyzval spojence posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu, zvýšit dodávky zbraní, rozšířit sankce proti ruské vojenské mašinérii a sektorům, které ji financují. "Každé omezení Ruska znamená zachráněné životy," zdůraznil.
Ukrajinské letectvo upřesnilo, že Rusko proti Ukrajině vyslalo 579 dronů, osm raket Iskander-M či jejich severokorejské obdoby KN-23 a 32 střel s plochou dráhou letu Ch-101, které jsou vypouštěny z ruských bombardérů. Sestřelit se podařilo 552 dronů, dvě rakety a 29 střel. Připustilo zásahy v deseti místech.
"Během útoku nepřítel použil tradiční taktiku - současný úder na určené objekty velkým množstvím raket a bezpilotních letounů různých typů. Během úderu se taktické letectvo, zejména stíhačky F-16, efektivně vypořádalo s nepřátelskými střelami s plochou dráhou letu. Západní zbraně opět prokazují svou účinnost na bojišti," napsalo velení letectva na telegramu.
V ruském Saratovu v noci zahřměly výbuchy, ukrajinské drony napadly místní rafinérii, kde zřejmě vypukl požár, uvedl server Ukrajinska pravda s odvoláním na záběry ze sociálních sítích. Saratovská rafinérie se naposledy stala terčem náletu v noci na 16. září, připomněl portál. Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo o sestřelení 27 dronů nad Saratovskou oblastí, místní úřady informovaly o dočasném uzavření letiště v Saratovu a o jednom raněném. O škodách v rafinérii se nezmínily.
Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafinériích, ropných terminálech a skladištích ropy, prohlásil v půli září ukrajinský prezident Zelenskyj po sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině. Ukrajina se s pomocí Západu brání ruské agresi již tři a půl roku.