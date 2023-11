Aktualizováno: Do pondělní stávky se zapojí i stovky firem z průmyslu, Fiala to nechápe

Do pondělní stávky proti krokům vlády se zapojí hodinovým zastavením výroby stovky firem z průmyslu, může to být až milion zaměstnanců. V automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech na dvě hodiny, odboráři očekávají na happeningu účast nejméně 8000 zaměstnanců. Na tiskové konferenci Průmyslové aliance odborových svazů to dnes řekli předseda svazu KOVO Roman Ďurčo a předák odborů automobilky Jaroslav Povšík.

„Přestože prioritou pro nás je, aby byly meetingy ve fabrikách, tak jsme se dohodli, že velký počet našich členů přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00, kde opravdu vyjádříme protest proti vládě a proti jejím krokům,“ řekl Ďurčo. Chybí podle něj zejména sociální dialog. „V říjnu jsme za průmyslovou alianci odborových svazů oslovili ministra Jurečku, aby se s námi sešel k předčasným důchodům, a dostali jsme termín 20. 12.,“ řekl Ďurčo.

„Zastavíme práci kultivovanou formou,“ uvedl Povšík. Půjde podle něj o největší protest od roku 2015 a má být paralelou na generální stávku. V Mladé Boleslavi začne shromážděním na třídě Václava Klementa. Protestující z ranní i odpolední směny budou pracovat o hodinu méně, neodpracovanou hodinu vykážou jako překážku na straně zaměstnance. Happening začne ve 12:00, hlavní program ve 13:15. Odboráři očekávají výraznou účast veřejnosti. „Ve 13:15 budou mohutné dva proudy, které půjdou na prostranství, které je symbolicky před velkou administrativní budovou firmy Škoda a pentagonem, kde sídlí vedení společnosti,“ popsal Povšík. Lidé vybavení například trumpetami podle něj budou oba proudy účastníků spojovat. Očekává 8000 a více lidí zevnitř závodu. „Až za branou spustí ten tvrdší rachot a propojí se na veřejnost,“ doplnil Povšík. Součástí happeningu bude program a občerstvení. Akce skončí kolem 15:00 státní hymnou.

Organizačně je podle Povšíka protest velmi náročný, odboráři ale mají podporu vedení společnosti. „Firma Škoda podporuje naši akci všemi materiálními a organizačními prostředky,“ řekl Povšík. Automobilka podle něj každou minutu vyrobí jedno auto. „Dvě hodiny se nebude vyrábět, dvě hodiny nebudou sjíždět z pásu auta,“ doplnil Povšík. Ztráty ale společnost v průběhu roku je schopná dorovnat.

V pondělí se k chystané stávce připojily také další odborové svazy, například potravinářů. „V potravinářství jsme taky naštvaní na vládu a na její ignorování sociálního dialogu,“ řekl předseda nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Tomáš Vančura. Zatím se k protestu přihlásily nižší desítky podniků z potravinářství, postupně se přidávají další. Výrobu zastaví na hodinu nebo méně.

Z Třineckých železáren vypraví v pondělí do Prahy dva autobusy, podnik omezí výrobu. „Pokud chce vláda, aby i Třinecké železárny šly ve šlépějích Liberty Ostrava, tak se jim to daří nadměrně dobře, protože my začneme být nekonkurenceschopní vůči Evropě a světu a likvidujeme si svůj průmysl,“ řekl novinářům předseda základní organizace odborového svazu KOVO Třineckých železáren Marcel Pielesz. Železárny zaměstnávají téměř 6900 lidí.

K protestům se připojí také odborový svaz pracovníků v energetice a chemickém průmyslu. „U nás to připojení bude trošku jinou formou, naši zaměstnanci jsou součástí kritické infrastruktury,“ řekl předseda svazu Karel Klusák. Zaměstnanci se připojí například samolepkou nebo podpisem na podpisovém archu.

Den protestů vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na pondělí 27. listopadu. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 svazů s asi 270 000 členů. Z nich zhruba 77 700 je ve svazu KOVO.

Agrofert podpořil protest odborů, důvodem je podle firmy stav ekonomiky ČR

Holding Agrofert podporuje protestní akci odborů, kterou na pondělí plánuje ČMKOS s podporou Asociace samostatných odborů (ASO). ČTK to řekla manažerka komunikace skupiny Adéla Čabayová. K podpoře protestů podle ní firmu vede neutěšený stav ekonomiky ČR, snižující se konkurenceschopnost tuzemských podniků i životní úroveň obyvatelstva. Holding patří do svěřenských fondů bývalého premiéra a předsedy opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, který kroky vlády kritizuje.

Čabayová uvedla, že podle skupiny protest přispěje k tomu, aby vláda vedla konstruktivní debatu. Zájmy podnikatelské sféry a zaměstnanců podle ní nikdy nebyli blíže, než je tomu nyní. „Forma podpory a připojení se ke Dni protestů se řeší v našich společnostech individuálně, vždy v koordinaci s odborovými organizacemi, a to od symbolické podpory skrze připnutí stužky v podobě trikolory na pracovní nebo civilní oděv přes aktivní zapojení na sociálních sítích až po účast na demonstraci,“ řekla Čabayová.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Jejich akce plánovaná na 27. listopadu má mít podobu stávky i demonstrace v Praze s názvem Za lepší budoucnost ČR. Akce se mají konat i v dalších městech.

Agrofert podle Čabayové respektuje právo každého zaměstnance se vyjádřit a zvolit formu podpory odborářské akce, jaká mu vyhovuje. Firmy z holdingu podle ní nejsou ve stávkové pohotovosti nebo ve stávce. „V jednotlivých provozech bude zachována kontinuita výroby, ať už se jedná o výrobu potravin, chemie či péči o hospodářská zvířata, pole nebo lesy,“ dodala.

Předseda ČMKOS Josef Středula v úterý řekl, že do akce se mají zapojit i například dřevařské nebo potravinářské odbory. Do holdingu Agrofert spadají z oboru potravinářství firmy jako například Vodňanská drůbež, Kostelecké uzeniny, Kmotr - Masna Kroměříž, Krahulík-Masozávod Krahulčí, pekárna Penam nebo Mlékárna Hlinsko a Olma. Do Holdingu patří také lesnická společnost Uniles nebo zpracovatel dřeva Wotan Forest. V ČR má skupina zhruba 20 700 zaměstnanců.

Holding Agrofert v současnosti sdružuje na 250 firem se zaměřením na chemii, potravinářství, zemědělství, pozemní techniku, dopravu a technologie, lesnictví a dřevařství, obnovitelné zdroje a média. Holding je aktivní v České republice i na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Německu. Jeho zakladatelem je Babiš, který v únoru 2017 vložil akcie skupiny do svěřenských fondů kvůli zákonu o střetu zájmů.

Server Seznam Zprávy v pondělí uvedl, že Agrofert je po energetické společnosti ČEZ a skupině EPH třetí nejhodnotnější firmou v ČR. Holding v minulém roce meziročně více než zdvojnásobil zisk na 12,97 miliardy korun. Zisk vzrostl o 124 procent proti 5,8 miliardy korun v roce 2021. Tržby skupiny vzrostly o 33 procent na 245 miliard korun.

Vláda odtržená od reality: Fiala pokládá stávku za neodůvodněnou

Premiér Petr Fiala (ODS) pokládá stávku, kterou na pondělí vyhlásily odbory, za neodůvodněnou. Nerozumí zejména stávce ve školství, kde vláda meziročně zvyšuje rozpočet a učitelům garantuje plat na 130 procentech průměrné mzdy. Odbory jednají nezodpovědně a pokračují v konfrontační politice, s níž začaly ihned po nástupu současného kabinetu, řekl Fiala novinářům po dnešním jednání vlády.

Podle Fialy vláda udělala vše proto, aby stávce zabránila, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) do poslední chvíle s odbory jednal. „To, co se chystá v pondělí, je nezodpovědné. Už jen proto, že je zapojeno školství, které patří k oblastem, kde navzdory složité rozpočtové situaci vláda zohledňuje, že je důležité, takže přidává prostředky,“ řekl premiér.

Podle něj není jasné, co je požadavkem odborů. Připomněl, že učitelé mají garantované mzdy na úrovni 130 procent průměrné mzdy a že ministerstvo školství je jednou z mála rozpočtových kapitol, která se v příštím roce dočká zvýšení prostředků. Očekával by jednání s odbory o budoucnosti školství, tato debata se ale podle něj nevede. „Jim jde o protest a využití složité situace, ve které naše země je, a to pokládám za nezodpovědné,“ řekl Fiala.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že odbory mají na stávku právo, důvodům pro její vyhlášení ale nerozumí. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) bude vláda jednat s odbory i po stávce, uskutečněný protest ale podle něj může další jednání spíš komplikovat než mu pomáhat.

Mezi nejviditelnější protestující patří školské odbory, které vyhlásily na pondělí celodenní výstražnou stávku, usilují o více peněz pro školství na příští rok. Nedostatek peněz ve školách by podle odborů způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce a omezení možnosti škol dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější. Zároveň by se zvyšoval počet žáků ve třídách, školy by omezovaly volitelné předměty nebo by se ohrozila existence malotřídek. Stávkou chtějí odbory také zabránit poklesu platů nepedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců, jako jsou vychovatelé, asistenti pedagoga nebo školní psychologové. Odmítají, aby ředitelé škol museli z peněz na platy hradit stonajícím zaměstnancům dávky v nemoci.