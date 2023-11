Do pondělní stávky se přímo zapojí deset svazů a víc než půlka členů ČMKOS, upřesnil Středula

Do stávky v pondělí 27. listopadu proti krokům vlády se zapojí víc než polovina členů odborů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Zúčastnit se mají odboráři z desítky svazů. Na tiskové konferenci po dnešním sněmu ČMKOS v Praze to řekl předseda centrály Josef Středula.

ČMKOS zastřešuje na 270 000 odborářů z 31 svazů. Podle Středuly stávku teď už nic neodvrátí. Plánují se do ní zapojit i dopravní odbory. Doprava by se mohla přerušit v části jižních Čech od půlnoci do poledne, uvedl předák.

Původně se stávkou počítaly čtyři svazy, a to odbory školské, úřednické, dřevařské a nejpočetnější svaz KOVO. Přidaly se k nim odbory dopravní, zdravotnické, kultury, knihoven, potravinářů a vysokoškolský svaz.

„Zásadním způsobem se zvětšil počet těch, kteří se přímo zapojí do stávky... Počet v této chvíli a počet členů, které svazy zastupují, je v drtivé většině nad 50 procent členské základny ČMKOS,“ uvedl Středula. Podle něj se protest uskuteční ve všech krajích. Dodal, že podporu vyjádřila i rada seniorů či rada postižených.

Odboráři kritizují podobu vládního konsolidačního balíčku, chystané zvyšování důchodového věku, vysoké ceny energií či nezvyšování platů ve veřejném sektoru a vysokou inflaci. Podle Středuly stávku podporují zbývající svazy ČMKOS. Podporu vyjádřila Asociace samostatných odborů (ASO), která zastřešuje 12 organizací a zhruba 110 000 odborářů. Do ASO patří například vlivné železničářské či lékařské odbory. Obě centrály oznámily, že budou postupovat společně. Připojit se chtějí také odbory automobilky Škoda Auto.

Podle Středuly vláda měla čas na hledání dohody. Předáci nevidí teď nic, co by odborářské pondělní akce a stávku mohlo odvrátit.

Odbory chystají na pondělí v Praze také protestní pochod a demonstraci. Účastníci a účastnice se začnou řadit po 12:00 u Rudolfina. Poté se vypraví na Malostranské náměstí, kde se uskuteční od 13:00 shromáždění. Na něm předsedové a předsedkyně svazů přednesou své prohlášení a případné požadavky.