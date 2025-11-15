Do očí se nepodívali. Poslední společný rozhovor Belohorcové a Hájka byl čistá křeč
15. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Poprvé veřejně spolu od rozpadu manželství a nevypadá to, že by si přítomnost jeden druhého zrovna dvakrát užívali.
Zuzana Belohorcová a její stále ještě manžel, podnikatel Vlasta Hájek, se poprvé od potvrzení krachu vztahu objevili společně před kamerou.
Poskytli rozhovor podcastu Juraj Sutoris Show. Moderátor měl dost dvornosti a taktu, aby minovým polem vztahového hurikánu procupital na špičkách a s grácií: O havarujícím vztahu se nemluvilo, řešila se hlavně budoucnost firmy na Tenerife.
Kdo by ale čekal, že Belohorcová s Hájkem alespoň zahrají nenucený nadhled a budou působit uvolněně, krutě by se spletl. Od první vteřiny bylo znát, že si přítomnost jeden druhého neužívají.
Bylo to znát z neverbální komunikace, naprostého vyhýbání se očnímu kontaktu a vzájemného skákání do řeči.
Zuzana se snažila působit klidně, skrz odměřenou fasádu ale občas probleskla nervozita a napětí. Hájek zas působil až okatě sebevědomě, jako by se snažil předvést svou dominanci.
Rozhovor trval skoro dvě hodiny a probrat se tedy stihlo mnohé. Bylo nicméně evidentní, že na jeho konci už byli všichni rádi, že mohou jít domů.