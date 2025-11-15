Ruské úřady kvůli zatykači na Putina obvinili prokurátora a soudce ICC
15. 11. 2025 – 6:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Vyšetřovací výbor Ruska dnes oznámil, že obvinil z nezákonného pronásledování ruských občanů prokurátora a osm členů Mezinárodního trestního soudu (ICC), kteří vydali zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli deportacím ukrajinských dětí do Ruska.
Výbor sehrává v Rusku roli federální kriminální ústředny a vyšetřuje nejzávažnější zločiny.
Výbor obvinil hlavního prokurátora ICC Karima Khana, čtyři soudce a rovněž předsedu soudu a tři jeho zástupce, vyhlásil po nich mezinárodní pátrání a vydal na ně zatykač. oznámil výbor na závěr vyšetřování, které zahájil tři dny po vydání zatykače ICC na Putina a zmocněnkyni Kremlu Mariji Lvovovou-Belovovou kvůli deportacím dětí z okupovaných částí Ukrajiny.
Rozhodnutí ICC vydat zatykač na ruského prezidenta odsoudil Kreml jako "nehorázné a nepřijatelné", zatímco ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je uvítal jako "historické rozhodnutí". Z Moskvy zazněly i výhrůžky raketového útoku na sídlo ICC v Haagu. Zatykač komplikuje Putinovi cestování do ciziny.
Ukrajinská první dáma Olena Zelenská loni uvedla, že Rusové za dva roky války proti Ukrajině odvlekli kolem 19.000 dětí, dalších 528 připravili o život a na 1230 zranili.
Jen malou část unesených dětí se podařilo vrátit k rodinám do vlasti. Západ obviňuje Rusko, že ukrajinské děti podrobuje převýchově. To Moskva popírá a tvrdí, že se jen snaží pomoci dětem tím, že je odváží z oblasti bojů.
ICC soudí jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Uznává ho přes 120 zemí, na jeho jurisdikci kromě Ruska nepřistupují například ani Spojené státy.