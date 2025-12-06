Dnes je sobota 6. prosince 2025., Svátek má Mikuláš
Počasí dnes 8°C Zataženo

Digitální únava mozku: Proč technologie oslabují naši pozornost a co s tím můžeme dělat

6. 12. 2025 – 14:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Digitální únava mozku: Proč technologie oslabují naši pozornost a co s tím můžeme dělat
zdroj: Freepik.com
Sledovat v Google Zprávách

Možná to znáte taky. Otevřete telefon „jen na minutku“ a najednou zjistíte, že uteklo půl hodiny. Nevíte, co přesně jste viděli – jen cítíte zvláštní únavu, trochu roztěkanosti a jako byste se nemohli pořádně vrátit zpět do reality.

A teď si představte, že tyhle malé digitální „odskoky“ děláme desetkrát – někdy i stokrát denně. Není divu, že náš mozek na to začíná reagovat.

Nové vědecké studie ukazují, že technologie skutečně ovlivňují naši schopnost soustředění, paměť i to, jak rychle se rozhodujeme. A to mnohem víc, než jsme si byli ochotni připustit.

authentic-group-therapy-meeting
Magazín
Chcete působit přesvědčivěji? Věda potvrzuje, že stačí jediný nenápadný trik s rukama

Nejvíc se to týká mladých. A to je na tom možná to nejděsivější

Když se odborníci podívali na data za poslední roky, zjistili, že u lidí mezi 18 a 39 lety se výskyt kognitivních potíží – tedy problémů se soustředěním, pamětí a rozhodováním – zdvojnásobil.

Mladí, kteří by měli mít nejlepší mentální výkonnost, najednou bojují s roztěkaností. Naopak lidé nad 70 let se zhoršili - minimálně.

Nastává chvíle pro důležitou otázku. Jak je to možné? Jednoduše: starší generace netráví tolik času v digitálním světě. Nepřebíhá neustále mezi aplikacemi. Nežijí s telefonem přilepeným k ruce.

woman-cuddling-with-pet-cat-sofa
Magazín
Proč kočka při hlazení kousne? Čtyři důvody, které odhalují její skutečné emoce

Je to svět, který nás učí být stále v režimu ON - LINE

Za posledních patnáct let jsme se ocitli v soutěži o pozornost, o kterou jsme vlastně nikdy nestáli.  Každá aplikace chce naší vnímavost. Každé video chce naši sekundu sledovanosti. Každá notifikace nás tahá za rukáv.

Mozek je přitom stavěný na to, aby:

  • dělal jednu věc,
  • chvíli v klidu přemýšlel,
  • měl čas mezi podněty,
  • a občas se nudil.

Jenže my ho krmíme stovkami mikropodnětů denně – krátkými videi, vysoce emočními obrázky, rychlými střihy, notifikacemi a nekonečným scrollováním.

A mozek se přizpůsobí.Začne vyhledávat jen to krátké, rychlé, barevné. A všechno ostatní – čtení, učení, rozhodování – se stává náročnější. (jsme totiž unavení)

happy-old-couple-standing-christmas-tree-background
Magazín
Patříte mezi ty šťastné? Těchto pět znamení zvěrokruhu se dožívá nejvyššího věku

Co to dělá s naším každodenním životem?

Více stresu.Méně trpělivosti.Slabší soustředění. Úzkosti, když telefon není nablízku.A paradoxně méně radosti z věcí, které nás dřív naplňovaly.

Vědci říkají, že žijeme v prostředí, které je tak intenzivní, že náš mozek nemá šanci se „zotavit“. Je to jako kdybychom od něj chtěli celodenní sprint – a divili se, že po pár kilometrech padá ta obrovská energie..

cute-dog-with-toy-laying-floor
Magazín
6 nejčastějších chyb při hlazení psů. I laskavé gesto může být pro zvíře stres

A řešení? Překvapivě jednoduché (ale těžké dodržet)

Nikdo po nás nechce, abychom zahodili telefony nebo se odstěhovali do lesa.Ale mozku stačí málo:

  • Nesahejte po telefonu hned po probuzení.
  • Zařaďte aspoň jednu hodinu denně bez obrazovek.
  • Buďte chvíli v tichu bez podnětů – mozek to miluje.
  • Omezte krátká videa – jsou nejsilnějším „únoscem pozornosti“.
  • Zkuste si občas přečíst něco delšího než post.

Není to trest. Je to návrat k tomu, co nám dělá dobře.

close-up-wineglass-table-against-white-background
Magazín
Lžíce oleje pro krásně bílé zuby a ústa bez bakterií. Opravdu to funguje?

Možná je čas položit si jednoduchou otázku

Kolik ze své mentální energie dávám telefonu a kolik dávám sobě?

Technologie tu s námi budou dál. Ale je jen na nás, jestli jim dovolíme ovládat náš mozek – nebo se naučíme používat je způsobem, který nám prospívá, ne ubližuje.

Tagy:
mobil demence únava digitální úzkosti
Zdroje:
pmc.ncbi.nlm.nih.gov, psychiatrist.com, psychopediajournals.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Black Friday: proč senioři nejvíc ušetří i jiné dny v týdnu

Následující článek

Těchto 5 znamení zvěrokruhu má v lásce nejméně štěstí. Proč se jim vztahy tak často komplikují?

Nejnovější články