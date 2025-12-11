Dnes je čtvrtek 11. prosince 2025., Svátek má Dana
Počasí dnes 3°C Mlha

Babiš nechápe, proč Česko požádalo z obranného fondu SAFE o nejnižší částku

11. 12. 2025 – 17:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Babiš nechápe, proč Česko požádalo z obranného fondu SAFE o nejnižší částku
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Designovaný český premiér Andrej Babiš podle svých slov nepochopil, proč Česko požádalo z obranného fondu SAFE o nejnižší částku.

Hovořil o tom dnes během své schůzky s předsedkyní Evropské komise. Podle svých slov Ursulu von der Leyenovou požádal, zda by Česko dodatečně nemohlo požádat o větší částku. Babiš to řekl českým novinářům v Bruselu po skončení dnešních jednání s unijními představiteli.

Nový finanční nástroj Evropské unie SAFE umožní díky objemu 150 miliard eur (přes 3,6 bilionu Kč) půjčky na vojenské vybavení. O půjčku na základě pevných lhůt požádalo 19 zemí včetně Česka. Státy musely do neděle 30. listopadu předložit Evropské komisi plány s konkrétními projekty, tedy určit, za co chtějí peníze utratit a s kým budou spolupracovat, do ledna je pak unijní exekutiva posoudí a v případě jejího souhlasu by dohoda o půjčce měla být hotova v březnu příštího roku.

Česko podle českého ministerstva obrany poslalo komisi plán na využití až dvou miliarda eur (až 52 miliard Kč) z půjčky programu SAFE, a to na tanky Leopard 2A8, vozidla Tatra T-815 a část výstavby dálnice D

O největší částku požádalo Polsko, které by mělo dostat celkem 43,7 miliardy eur (více než jeden bilion Kč).

"Mluvili jsme hlavně o programu SAFE, kde jsem nepochopil, proč Česká republika požádala o nejnižší částku. Je to velká škoda, protože tento program je velice dobrý," uvedl Babiš. "Požádal jsem paní předsedkyni Evropské komise, zda bychom nemohli, pokud některé země neuspějí v programech, požádat ještě dodatečně o větší částku. Myslím, že je to důležité," dodal.

Tagy:
EU babiš armáda zbraně finance diplomacie ČR
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Česká pošta prý není na pokraji bankrotu a bude mít nejlepší výsledky

Následující článek

Skryté významy jmen: Zní krásně, ale některá z nich v sobě nesou smůlu

Nejnovější články