Česká pošta prý není na pokraji bankrotu a bude mít nejlepší výsledky

Politická přestřelka a tvrdá slova
Česká pošta letos podle svých čísel očekává ztrátu pod hranicí 400 milionů korun. Na poměry posledních let jde o výrazné zlepšení: oproti loňskému propadu 1,25 miliardy korun je to rozdíl téměř 850 milionů. Firma navíc naznačuje, že pokud se podaří prodat menší nemovitosti, může být bilance téměř vyrovnaná.
Do optimistických zpráv ale vstoupil nově jmenovaný premiér Andrej Babiš (ANO), který poštu popsal tak temně, jak to jen šlo. Podle něj má podnik obrovské finanční problémy, je téměř u bankrotu a nutně vyžaduje okamžitou stabilizaci. Nezapomněl přitom ani na kritiku vedení, které podle něj vůbec nepochopilo, jak má poštu řídit.
Generální ředitel Miroslav Štěpán na podobná slova odpověděl bez obalu. Proti premiérovým výrokům postavil zcela jiný obraz stavu státního podniku: „Česká pošta je finančně stabilizovaná, trend hospodaření je definitivně otočen a riziko insolvence nehrozí.“
Podle Štěpána listopadová čísla jasně ukazují, že pošta míří k mnohem lepším výsledkům než v předchozích letech. „Za výrazně lepšími daty jsou pozitivní výsledky racionalizačního a restrukturalizačního plánu, který je nezbytnou součástí transformace České pošty,“ uvedl a dodal, že zlepšení je viditelné jak v tradičních službách, tak v dynamicky se rozvíjející Balíkovně.
Nejlepší hospodářský výsledek od roku 2018?
I kdyby se nakonec příjmy z prodeje nemovitostí promítly účetně až do roku 2026, letošní rok bude podle Štěpána pro poštu nejúspěšnější za posledních šest let. A vedení se rozhodlo tento trend dát najevo také navenek: zaměstnancům rozdá mimořádné odměny. Bonus dostane více než 17 tisíc pracovníků, přičemž maximální výše činí 3000 korun.
Pošta dnes zaměstnává téměř 20 tisíc lidí a i přes loňský pokles provozních výnosů na 18,3 miliardy korun tvrdí, že se transformace, kterou prochází v posledních dvou letech, začíná konečně projevovat v reálných číslech. Letos se navíc osamostatnila komerční Balíkovna, pro kterou podnik aktivně hledá strategického partnera.
Co bude dál?
Zatímco premiér mluví o téměř bankrotové instituci, vedení prezentuje rok plný obratu a zlepšování. Kdo má pravdu, ukážou definitivní výsledky hospodaření. Jedno je ale jisté už teď: boj o obraz České pošty se stal politickým tématem – a rozhodně nekončí.