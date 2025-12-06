Dnes je sobota 6. prosince 2025., Svátek má Mikuláš
6. 12. 2025 – 14:47 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Těchto 5 znamení zvěrokruhu má v lásce nejméně štěstí. Proč se jim vztahy tak často komplikují?
zdroj: Freepik.com
Někdo projde životem, jako by měl na sobě talisman pro štěstí. A někdo jiný? Ten má pocit, že láska se mu vyhýbá obloukem, i když se snaží sebevíc.

Astrologie sice netvrdí, že jsou odsouzeni k neúspěchu, ale některá znamení si romantiku skutečně umějí pěkně zkomplikovat — často úplně nevědomě.

Tady je pět znamení, která to mají v lásce těžší než ostatní. A hlavně proč.

1) Ryby – krásní snílci, kteří milují až příliš

Ryby vnímají lásku jako film. Všechno je velké, silné, magické… jenže realita taková nebývá. Zamilují se rychle, otevřou srdce dokořán a partnera si často idealizují.

A když pak zjistí, že člověk není dokonalý? Bolí to dvojnásob.

Ryby jsou citlivé, důvěřivé a snadno přehlédnou varovné signály. Proto mají smůlu ne proto, že by je někdo „dělal nešťastné“, ale proto, že milují bez brzd.

2) Rak – hluboce oddaný, ale zranitelný

Raci do vztahu dávají všechno: péči, pozornost, emoce, bezpečí. Ale jakmile nejsou city opětované stejnou intenzitou, okamžitě to pocítí.

Jejich problém?

přílišná citlivoststrach z odmítnutípřehnaná závislost na partnerově náladě

Raci chtějí někoho, kdo je pochopí a ocení. Ale než takového člověka najdou, často je bolí každé drobné zklamání.

3) Kozoroh – láska jim neutíká, oni do ní jen pomalu vstupují

Kozorozi mají rádi vážné vztahy. Možná až moc. Otevírají se pomalu, jsou zdrženliví a své city si dlouho nechávají pro sebe.

A tak se může stát, že:

  • šance na vztah jim uteče před očima,
  • druhá strana to vzdá, protože „je to s nimi složité“,
  • city působí jednostranně, i když nejsou.

Smůlu nemají proto, že by byli nároční. Jen se bojí zranění — tak moc, že někdy přehlédnou okamžik, kdy by měli udělat krok vpřed.

4) Štír – intenzivní láska, která partnera někdy spálí

Štíři milují tak hluboce, že to dokáže být dechberoucí… i trochu děsivé. Chtějí absolutní oddanost, pravdu a loajalitu, nic menšího.

Ale tahle intenzita může být pro partnera náročná:

  • žárlivost,
  • boj o moc,
  • rychlé změny nálad,
  • hluboké konflikty.

Štíři nejsou smolaři. Jen potřebují někoho, kdo unese jejich vášeň a nebojí se vztahů, které jdou „až na kost“.

5) Panna – vysoké nároky, které komplikují romantiku

Panny jsou chytré, spolehlivé, analytické. A právě to je jejich past. V lásce totiž přemýšlejí příliš.Zkoumají, analyzují, přehodnocují… a partner to může vnímat jako kritiku nebo odstup.

Jejich smůla v lásce pramení z těchto věcí:

  • perfekcionismus,
  • strach udělat chybu,
  • potřeba jistoty,
  • niterná nesmělost.

Panny chtějí vztah, který funguje. Ale někdy zapomenou, že láska není projekt, ale proces.

Co z toho plyne?

Ani jedno z těchto znamení není „odsouzené k neštěstí“. Jen mají určitá slabá místa, která v lásce dělají více škody než jinde.

Ryby příliš idealizují.Raci se rychle zraní.Kozorozi neotevřou srdce včas.Štíři milují až moc intenzivně.Panny si vše komplikují přemýšlením.

Ale dobrá zpráva?

Když tato znamení pochopí své vzorce, dokážou lásku prožít krásněji, bezpečněji a opravdověji.

