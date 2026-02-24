Diamantová pláž láká návštěvníky svou krásou, od nás tam můžete být za pár hodin
24. 2. 2026 – 13:28 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na černé sopečné pláži na jihovýchodě Islandu končí svou tisíciletou pouť led starý jako dějiny. Breiðamerkursandur u laguny Jökulsárlón nabízí podívanou, která nemá obdoby – třpytivé ledové kry rozeseté po temném písku vytvářejí jeden z nejfotogeničtějších a nejmagičtějších obrazů celé země ohně a ledu.
Island dokáže člověka ohromit mnoha způsoby. Sopky, vodopády, nekonečné lávové pláně. Jenže pak přijedete k laguně Jökulsárlón a o pár kroků dál na černou pláž Breiðamerkursandur – a pochopíte, že tady se příroda rozhodla předvést něco opravdu výjimečného. Tady se rodí jeden z nejsilnějších vizuálních zážitků celé země. Led starý stovky až tisíce let tu končí svou pouť na temném sopečném písku a třpytí se, jako by někdo vysypal šperkovnici na černý samet.
Laguna Jökulsárlón vznikla kolem roku 1935 a od té doby se s ustupujícím ledovcem Breiðamerkurjökull neustále zvětšuje. Dnes má rozlohu přibližně 18 kilometrů čtverečních a hloubku kolem 248 metrů, což z ní činí nejhlubší jezero Islandu. Z ledovce se pravidelně odlamují obrovské bloky ledu, které plují po hladině laguny, pomalu míjejí most na hlavní silnici Ring Road 1 a pokračují krátkou řekou Jökulsá do Atlantského oceánu. Některé z těchto ker jsou staré více než tisíc let. Je zvláštní pomyslet na to, že sledujete kus historie, který začal vznikat dávno před námi.
Ledové diamanty na černém písku
Část ledových bloků moře vyplaví zpět na pobřeží. A právě tady vzniká podívaná, kvůli které se sem lidé vracejí znovu a znovu. Černý písek tvořený drobnými úlomky čediče kontrastuje s ledem tak silně, až to působí neskutečně. Některé kry jsou průzračné, jiné mléčně bílé, další září intenzivní modří. Občas jsou v nich patrné tmavé pruhy – vrstvy sopečného popela uvězněné v ledu při dávných erupcích.
Pláž nikdy nevypadá stejně. Někdy ji pokrývají drobné třpytivé kousky, jindy se mezi sebou tlačí masivní bloky ledu velikosti auta. V létě slunce rozzáří jejich hrany a zvýrazní barvy. V zimě místo získává tlumenější, téměř mystickou atmosféru. Během krátkého soumraku nebo pod polární září působí scenérie jako výjev z jiného světa.
Není divu, že se z tohoto místa stala jedna z nejpopulárnějších atrakcí Islandu. Lidé sem přijíždějí fotografovat, procházet se mezi krami, někdy i požádat o ruku. Mezi ledovými bloky připomínajícími obří drahokamy vznikají momenty, na které se nezapomíná. A přestože je místo dnes známé po celém světě, stále si dokáže uchovat pocit divokosti a proměnlivosti.
Zážitky, které se neopakují
Návštěva Jökulsárlón a Breiðamerkursandur není jen o pohledu z dálky. V teplejších měsících lze vyrazit na plavbu mezi krami, projet se člunem nebo na kajaku a sledovat led z bezprostřední blízkosti. Je to chladný zážitek i v létě, vítr od vody proniká pod bundu a připomíná, že jste na hraně ledového světa.
Je však třeba myslet na bezpečnost. Nikdy nevstupovat na ledové kry v laguně – mohou se náhle převrátit. U moře je nutné držet odstup od vody, protože nečekané vlny dokážou během vteřiny stáhnout člověka do oceánu. Respekt k přírodě je tady klíčový.
A pak je tu ještě něco, co dělá toto místo tak silným. Neustálá proměna. Led taje, připlouvají nové kry, světlo se mění každou hodinou. To, co vidíte dnes, už zítra nebude existovat ve stejné podobě. Breiðamerkursandur a Jökulsárlón nejsou jen turistickou zastávkou. Jsou připomínkou času, pohybu a síly přírody.
Když odjíždíte, zůstane vám v hlavě obraz modrého ledu na černém písku. A možná i tichý pocit, že jste na chvíli stáli na místě, kde se setkává minulost stará tisíc let s přítomným okamžikem. A právě to dělá z tohoto koutu Islandu místo, na které se nezapomíná.