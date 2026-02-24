ČHMÚ znovu upravuje výstrahu před povodňovou aktivitou: Kde mohou stoupat hladiny?
24. 2. 2026 – 13:34 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu opět aktualizují varovné zprávy o současné povodňové situaci.
Vypadá to, že si alespoň prozatím můžeme oddechnout. Velké množství srážek zároveň s oblevou a tajícím sněhem budilo obavy a existovala možnost, že by se mohly nebezpečně zvednout hladiny řek.
Varování původně platilo až do pátku, situace se ale díkybohu nevyostřila a meteorologové uznali, že výstraha už není potřeba.
V platnosti tak zůstává pouze jediná na úplném jihu Čech. A i ta bude platit jen do dnešního (24.2.) večera.
„V důsledku dotoku očekáváme mírné vzestupy na Moravské Dyji v profilu Janov, kde předpokládáme dosažení 1. SPA. Mírné vzestupy vlivem dotoku předpokládáme také na střední a dolní Nežárce,“ upřesňují odborníci na sociální síti.
„Výstraha na povodňové jevy končí dnes v úterý 24. února v 18:00 h,“ dodávají
Teploty by se v nadcházejícím období měly i nadále držet spíše jarních čísel: Podle týdenní předpovědi můžeme minimálně do úterý 3. března čekat denní teploty mezi 10 a 14 °C. V noci mezi středou 25.2. a čtvrtkem 26.2. by mohlo mírně mrznout, po všechny ostatní noci by se rtuť teploměrů měla udržet nad nulou.