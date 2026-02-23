Život na konci světa: kdo opravdu bydlí v osamělém domě uprostřed oceánu?
23. 2. 2026 – 15:12 | Zpravodajství | Alex Vávra
Osamělý bílý dům uprostřed severního Atlantiku vypadá jako kulisa z filmu o konci světa. Ostrov Ellidaey ale neskrývá apokalyptický bunkr ani sídlo celebrity. Místo toho nabízí fascinující příběh o islandské přírodě, tradicích a lidské touze zmizet na chvíli ze světa.
Někdy člověku stačí jeden špatný den. Ucpaná silnice, nekonečné porady, hluční sousedé. A v hlavě se objeví jednoduchá představa: zmizet. Odjet někam, kde není signál, hluk ani lidé. Jen vítr, moře a ticho. Přesně takový sen zhmotňuje ostrov Ellidaey u jižního pobřeží Islandu. Malý kus země uprostřed severního Atlantiku, na kterém stojí jediný bílý dům. Dům, jenž si vysloužil pověst nejodlehlejšího obydlí planety.
Ellidaey je součástí souostroví Vestmannaeyjar, řetězce osmnácti vulkanických ostrovů vzniklých během posledních 12 tisíc let. Samotný ostrov má rozlohu pouhých 110 akrů, tedy asi 45 hektarů, což je přibližně velikost Vatikánu. Strmé útesy padají přímo do studeného Atlantiku a větry zde dokážou být nemilosrdné. Právě kvůli této drsnosti zde nikdy nevzniklo trvalé osídlení. Dnes má stálé obyvatele pouze nedaleký Heimaey, vzdálený zhruba čtyři kilometry.
Přesto na Ellidaey stojí dvě stavby. Nenápadná kůlna, která pravděpodobně sloužila biologům při výzkumu místní přírody, a pak dům, který změnil osud ostrova. Osamělá bílá chata mezi dvěma nejvyššími vrcholy, obklopená zelenými svahy a nekonečným oceánem.
Skutečný příběh nejodlehlejšího domu
Internet zbožňuje záhady. A tak se kolem domu rozrostly legendy o miliardáři, který si zde postavil úkryt pro případ apokalypsy, i o slavné islandské zpěvačce, která tu měla žít daleko od světa. Realita je mnohem prostší, ale o to autentičtější.
Chatu postavilo v roce 1953 myslivecké sdružení Ellidaey jako základnu pro sezónní lov papuchalků. Tito mořští ptáci zde hnízdí v obrovských koloniích a po generace byli součástí místního způsobu obživy. Dům tedy nikdy neměl být luxusním útočištěm, ale funkčním zázemím.
Uvnitř najdete malou kuchyň, koupelnu a obytnou místnost s krbem, který je srdcem celé stavby. V patře je jednoduchý pokoj s palandami. Nedaleko stojí sklad a nechybí ani sauna, jak velí severská tradice. Objekt funguje na propan, využívá dešťovou vodu a je pravidelně udržován, aby odolal drsnému počasí. Komfort zde ustupuje praktičnosti, ale právě to mu dodává charakter. Cesta k chatě je sama o sobě zážitkem. Neexistuje přístav ani molo. Loď zakotví u skal a návštěvníci musí vyšplhat po strmém útesu, přičemž si zásoby vytahují nahoru. Přesto se v návštěvní knize objevily tisíce podpisů. Lidi totiž přitahuje možnost na chvíli pocítit absolutní izolaci.
Ostrov, kde vládne příroda
Ellidaey je živý ekosystém. Útesy jsou domovem statisíců papuchalků a dalších mořských ptáků. V okolních vodách se objevují tuleni, delfíni i velryby. Ostrov je chráněnou součástí islandského přírodního dědictví a přístup je omezen, aby nebyla narušena rovnováha místní přírody.
Celé souostroví nese stopy dramatické minulosti. V roce 1973 vybuchla na nedalekém Heimaey sopka Eldfell a láva téměř zničila přístavní město. Katastrofu se podařilo zmírnit čerpáním mořské vody na proud lávy. Island tak znovu ukázal, že zde člověk nikdy nemá poslední slovo. To patří přírodě.
Možná právě proto působí Ellidaey tak silně. Nejde jen o osamělý dům. Jde o kontrast mezi lidskou stopou a nekonečnou krajinou. O připomínku, že i v moderním světě existují místa, kde se čas zpomalí a člověk slyší jen vítr a vlastní myšlenky. Ellidaey není útěk před světem. Je to návrat k jednoduchosti. A možná právě proto nás ten malý bílý dům uprostřed Atlantiku tolik fascinuje.