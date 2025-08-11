Nový trend mezi mládeží vás donutí zamyslet se, jestli se svět nezbláznil
11. 8. 2025 – 14:53 | Zpravodajství | Alex Vávra
Dudlík už dávno není jen pro miminka. V Číně i USA se z něj stal překvapivý prostředek proti stresu, nespavosti a vyhoření – a zároveň trend, který vyvolává nadšení i ostrou kritiku odborníků.
Když jde do tuhého, vezme si dudlík. Ještě nedávno by to znělo jako žert, dnes je to realita tisíců mladých dospělých. V Číně se z obyčejného dudlíku stal hit a výnosný byznys. Prodává se v přepočtu od zhruba 30 korun až po luxusní verze za více než 1 600 korun a mizí po tisících měsíčně. Údajně pomáhá proti stresu, nespavosti nebo i při odvykání kouření. Zatímco dříve šlo o okrajovou zvláštnost, dnes se trend šíří i za hranice Asie.
Podle čínských psychologů stojí za fenoménem takzvaný regresní efekt. V extrémním stresu se lidé podvědomě vracejí do raných fází života, kdy cítili bezpečí a jistotu – a dudlík je pro ně symbolem právě tohoto pocitu. Mnozí kupující tvrdí, že při práci se s dudlíkem v puse cítí méně pod tlakem, spí lépe a mají klid „jako malé dítě“. Odborníci však varují: ústní struktura dospělého se od kojenecké výrazně liší a dlouhodobé používání může vést k bolestem čelistního kloubu, lupání, omezenému otevírání úst, poškození sliznice, vzniku vředů a dokonce i k riziku udušení při spánku.
TikTok nasává dudlíkovou mánii
Trend se z Číny rychle rozšířil na sociální sítě, kde se dospělí Američané natáčejí s dudlíky při řízení, v práci nebo v okamžicích vyhoření. V komentářích se objevují vyznání o letech používání bez zubních problémů, tipy pro lidi s ADHD nebo přiznání celoživotní závislosti. Jiní tvrdí, že dudlík byl levnější než chránič zubů a lépe jim pomáhá usnout. Kritici navrhují alternativy – žvýkačku nebo lízátko.
Videa ze zahraničí doprovází směs vtipů, ironických poznámek i osobních zkušeností. „RIP Sigmund Freud, tohle by se ti určitě líbilo,“ píše jeden uživatel. Další dodává, že po čtyřech letech používání nemá žádné zdravotní potíže. Ať už jde o placebo efekt, nebo skutečný psychologický dopad, pro část mladé generace je dudlík symbolem úniku z tvrdé reality.
Měkčí přistání do dospělosti
Zájem o dudlíky je jen jedním z projevů touhy po návratu do bezpečnějších a jednodušších časů. Stále více mladých se hlásí na rychlokurzy „Jak na dospělost 101“, kde se učí zvládnout základní úkony dospělého života – od výměny pneumatiky bez pomoci otce po čtení účtů za energie bez slz. V době, kdy dospívání pro mnohé působí jako těžko zvládnutelná zkouška, se možnost nasadit dudlík a na chvíli se vrátit do dětského světa zdá pro některé až nebezpečně lákavá.