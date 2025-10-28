Nový podvod s výměnou bankovek se zaměřuje na seniory. Pozor na toto chování
28. 10. 2025 – 16:24 | Magazín | Anna Pecena
Senioři pozor! Podvodníci používají falešné „vrácení přeplatku“ a při rozměňování vás připraví o úspory. Policie i ČNB varují, že jde o reálnou hrozbu.
Nový scénář starého podvodu cílí na důvěřivé pokladní a seniory, kteří platí hotově. Pachatelé si nechají zaplatit velkou bankovkou, následně požádají o rozměnění a ve zmatku si vymění bankovky tak, že prodávající či oběť zůstane s bezcennými nebo falešnými bankovkami. Podobné případy řeší policie opakovaně a výpovědi dokládají, jak snadno člověk o peníze přijde.
Jak podvod probíhá
Dvojice nebo skupina vytvoří scénu: jeden z nich přinesl „velký nákup“ a platí pětitisícovkou. Zatímco pokladní počítá, druhý podvodník mírně „zamotá“ situaci a požádá o další rozměnění. Při rychlém přepočítávání si bankovky tajně vymění mezi sebou tak, že část hotovosti z pokladny zmizí. Někdy se do hry dostanou i falešné nebo poškozené bankovky, které banka odmítne vyměnit. ČNB i policie upozorňují, že podvodníci neustále mění taktiky, proto je nebezpečí reálné.
Kdo je v ohrožení a jak se bránit
Nejčastěji terčem jsou malí obchodníci, prodejci na tržištích a hlavně senioři. Ti bývají ochotní pomoci nebo rychle reagují na prosby o vrácení peněz, což podvodníci chladnokrevně zneužívají. Jak se bránit? Nikdy nechte cizí osobu manipulovat s vašimi penězi. Přepočítejte bankovky v klidu a na očích jiného důvěryhodného člověka. Pokud máte pochybnosti o pravosti bankovky, požádejte o pomoc banku nebo volejte policii. ČNB doporučuje také evidovat podezřelé bankovky a mít při předávání svědka.
Mějte na paměti: nejde o bleskový filmový trik, ale o plánovanou krádež. Podvodníci cvičí své role, testují reakce obětí a hledají nejkřehčí okamžiky. Naučte se říkat NE a požádat o stopku – klidná otázka „Můžete počkat?“ mnohdy zlomí jejich plán. Sdílejte tuto zkušenost s přáteli a sousedy, aby další den nevzali podvodníci další důchodcovu peněženku. Nevyhazujte podezřelé bankovky, pořiďte kopii dokladu o platbě.
Když už se stane škoda
Kontaktujte ihned svou banku i Policii ČR, zdokumentujte průběh a místo, pořiďte fotografie bankovek a případné kamerové záznamy. Nečekejte a jednejte rychle — šance na dopadení pachatelů a vrácení peněz roste s promptní reakcí. Pokud jste svědkem podezřelé výměny, neváhejte zasáhnout a zavolat policii; mnoho případů začalo právě díky pozorným lidem v okolí.
A konečně — nenechte se obalamutit. Pokud vám někdo nabízí „vrácení přeplatku“ nebo naléhá na rychlou výměnu, zvedněte hlavu, řekněte NE. Varujte ostatní. Je to vaše peněženka, ne jejich cirkus.