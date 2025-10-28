Pavel udělil nejvyšší vyznamenání Svěrákovi, Navrátilové či Drábové
28. 10. 2025 – 22:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni.
Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, Pavel udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění obdržel také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel nejvyšší vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Ocenění převzala Vojtova prapraneteř Jana Máchová. Za stejnou činnost propůjčil Pavel Řád bílého lva také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje. Převzal jej synovec Pavel Nechanský.
Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista a herec Svěrák je podle Hradu jednou z nejvýznamnějších osobností české kultury. Vyznamenání obdržel za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Svěrákovi udělil medaili Za zásluhy už v roce 1999 tehdejší prezident Václav Havel.
"Všechno jsem dělal vždycky s někým. Ten řád se nedá rozkouskovat, tak si myslím, že jsem takový zástupce všech, kteří se mnou kdy spolupracovali. Jak jsou to kluci v divadle, tak všichni režiséři, kteří točili film podle mých scénářů," řekl novinářům Svěrák.
Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu ocenil Pavel Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října. Vyznamenání převzala její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Drábové udělil medaili Za zásluhy v roce 2014 také exprezident Miloš Zeman.
Řád bílého lva propůjčil prezident také Navrátilové, kterou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová, jež dlouhodobě žije v USA a má i tamní občanství, obdržela také v roce 1998 medaili Za zásluhy.
Motejl, Němcová i Pánek získali druhé nejvyšší vyznamenání za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Za Motejla, který byl také prvním veřejným ochráncem práv, vyznamenání převzala neteř Zuzana Zálohová.
Za Němcovou, spoluzakladatelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a někdejší poslankyni, ocenění přebral syn David Němec. Jedné z nejvýraznějších osobností československého disentu v roce 1998 udělil medaili Za zásluhy tehdejší prezident Václav Havel. Toto vyznamenání má z roku 2002 také spoluzakladatel Člověka v tísni Pánek.
Loni druhé nejvyšší vyznamenání obdržel dvojnásobný počet osobností.
Zde najdete kompletní výčet udělených státních vyznamenání prezidenta republiky.