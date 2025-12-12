Není to náhoda: Proč vidíte reklamy na věci, o kterých jste právě mluvili
12. 12. 2025 – 7:40 | Zprávy | Anna Pecena
Proč máte pocit, že vás telefon poslouchá
Technologické firmy, jako Google nebo Meta (Facebook), dlouhodobě tvrdí, že jejich zařízení a aplikace nepoužívají mikrofon k tomu, aby poslouchaly soukromé hovory pro reklamu. Namísto toho vysvětlují, že reklamy jsou výsledkem sledování chování online – co hledáte, co klikáte, jaké stránky navštěvujete a jaké aplikace používáte. To vše slouží k vytvoření „profilu“ o vašich zájmech, které pak algoritmy využívají k cílenému reklamnímu zobrazování.
Navzdory tomu někteří uživatelé stále věří, že jejich telefony slyší přesně to, co říkají nahlas. Nový akademický výzkum z roku 2025 ukazuje, že velká část internetových uživatelů věří, že jejich zařízení naslouchají offline konverzacím a že je to možné vysvětlit hlubokým nedorozuměním, jak technologií fungují.
Odborníci upozorňují, že telefony opravdu mohou „naslouchat“ – ale jen když je aktivován konkrétní software, jako hlasoví asistenti, a i tehdy je nahrávání zpravidla omezené na aktivaci klíčových slov jako „Hey Siri“ či „Okay Google“. Po zpracování příkazu je audio většinou okamžitě smazáno nebo využito jen k vylepšení automatického rozpoznání řeči, ne pro reklamní účely.
Existují opravdu důkazy o naslouchání?
Ve veřejném prostoru se objevily i vážnější tvrzení o tzv. „Active Listening“ technologii, kterou prý vyvíjí některé marketingové firmy a která by pomocí mikrofonů mohla zachytávat běžné rozhovory za účelem cílené reklamy. Tyto informace však pocházejí z trhu prezentací a marketingových materiálů, nikoli z oficiálních dokumentů výrobců telefonů. Příslušné firmy to popírají a velké technologické společnosti jako Google či Meta se od podobných praktik distancují.
Podle Wikipedie i soudních rozhodnutí celosvětové vyšetřování ukazuje, že neexistují veřejně ověřené důkazy o tom, že by telefony běžně slyšely konverzace uživatelů jen kvůli reklamám. Alternativní vysvětlení, které experti uvádějí, je to, že algoritmy dokážou předvídat naše zájmy bez přímého naslouchání, a to na základě obrovského množství dat o nás, které dobrovolně sdílíme online.
Proč tedy vidíme tak „přesné“ reklamy?
Je to jednoduše proto, že cílené reklamy jsou založeny na datech, které monitorují náš online život – co jsme vložili do vyhledávače, co jsme si koupili, co sledujeme, kde trávíme čas. Algoritmy jsou natolik pokročilé, že dokážou identifikovat vzory a chování s vysokou přesností – takže se může zdát, že telefon „ví víc, než by měl“.
Shrnutí:
Telefony vás většinou neodposlouchávají nahlas mluvené konverzace kvůli reklamám, ale sbírají obrovské množství jiných dat, která umožňují velmi přesné cílení reklam. To, že se reklama objevila krátce poté, co jste o něčem mluvili, je pravděpodobně kombinace náhody a pokročilého algoritmického odhadování vašeho chování.