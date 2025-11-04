Devítiletý chlapec málem zemřel kvůli nabíječce – rodiče teď varují celý svět
4. 11. 2025 – 20:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Devítiletý Ashtyn z Louisiany se probudil uprostřed noci v plamenech – jeho řetízek se dotkl nabíječky od tabletu a způsobil elektrický šok i popáleniny třetího stupně. Zázrakem přežil a jeho příběh teď varuje rodiče po celém světě.
Byla to noc jako každá jiná. Devítiletý Ashtyn Pitts z amerického města Jena v Louisianě usnul ve své posteli, zatímco mu u hlavy tiše svítila kontrolka nabíječky. Tablet se dobíjel, stejně jako každou noc. Jenže tentokrát se něco pokazilo – a to, co mělo být nevinnou rutinou, se během pár vteřin proměnilo v děsivý boj o život.
Kolem páté hodiny ranní se z chlapcova pokoje ozvala rána a křik. Ashtyn se probudil s pocitem, že mu něco pálí krk. Jeho kovový řetízek se zamotal do nabíjecího kabelu a dotkl se kovových kontaktů, které částečně vyklouzly ze zásuvky prodlužovacího kabelu. Elektrický šok ho okamžitě probudil – a oheň, který vyšlehl, mu začal spalovat krk i ruce, když se snažil řetízek strhnout. Když rodiče Lauren Morrow a Christopher Johnson vběhli do pokoje, nejprve si mysleli, že se jim někdo vloupal do domu. Vzduch byl plný zápachu spáleného plastu a látky. Teprve když rozsvítili, pochopili, co se stalo – a pohled na popáleného syna jim doslova vzal dech. Lauren vzala krém na popáleniny z lékárničky, ale bolest neustávala. Malý Ashtyn měl na krku otisk řetízku vypálený do kůže.
Rodiče ho okamžitě odvezli do nemocnice ve městě Shreveport, kde byl přijat na jednotku intenzivní péče a popáleninové oddělení. Lékaři potvrdili popáleniny druhého stupně na rukou a třetího stupně na krku. Podle jejich slov chlapce zachránilo jen to, že se probudil v okamžiku zásahu. Kdyby proud zasáhl o něco hlouběji, mohl poškodit krční tepnu – a výsledek by byl smrtelný. Matka Lauren později přiznala, že se psychicky zhroutila, když viděla, v jakém stavu je její syn. Řekla, že byli jen kousek od nejhoršího – že klidně mohli v tu chvíli plánovat pohřeb. Dodnes má noční můry a cítí vděk, že její dítě přežilo. „Zachránil nás jen Bůh,“ svěřila se.
Dnes se Ashtyn pomalu zotavuje. Do školy se vrátil s nadšením, že znovu uvidí kamarády, ale z události si nese hluboké trauma. Stále ho pronásleduje panika a strach z podobných situací. Rodina po incidentu zavedla přísné pravidlo – všechna zařízení se nabíjejí výhradně v kuchyni, nikdy v ložnici.
Varování pro všechny rodiče
Lauren Morrow se nyní snaží upozornit ostatní rodiče, aby nenechávali děti spát s nabíjenou elektronikou v posteli. Zní to jako maličkost, ale její příběh dokazuje, že se neštěstí může stát během několika vteřin. „Už nikdy nedovolím, aby si děti nabíjely tablet nebo telefon u postele. Je to příliš nebezpečné,“ říká.
Podobných incidentů přibývá. Jen o pár měsíců dříve zažila hrůzný okamžik i rodina z Oklahomy. Šestnáctiletý Rayce Ogdahl chtěl večer nastavit budík na svém telefonu, když se jeho kovový křížek dotkl nabíječky s odkrytými kontakty. Kov se během zlomku vteřiny rozpálil a způsobil mu těžké popáleniny na hrudi a krku. Také on měl obrovské štěstí, že přežil.
A to nejsou ojedinělé případy. Po celém světě se opakovaně objevují zprávy o mobilních telefonech a tabletech, které se během nabíjení v posteli vznítily. V roce 2023 se například v Británii rozhořela matrace poté, co se přehřál napájecí kabel u levné nabíječky. V Austrálii pak explodoval mobil pod polštářem dvanáctileté dívky – zbyla po něm jen ohořelá tkanina. Odborníci varují, že riziko není jen v možném zásahu elektrickým proudem, ale i v přehřívání baterií a šíření požáru. Navíc mobilní zařízení přenášejí množství bakterií, které se během spánku dostávají na ložní prádlo.
Příběh malého Ashtyna tak slouží jako děsivé, ale potřebné varování. Stačí jeden nevinný zvyk – nabíjet telefon nebo tablet v posteli – a z obyčejné noci se může stát boj o život.