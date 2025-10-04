Smrtící koupel: Matku tří dětí zabil ve vaně telefon!
4. 10. 2025 – 13:25 | Zpravodajství | Alex Vávra
Tragédie v Dublinu šokovala Irsko: zdravá a aktivní matka tří dětí zemřela poté, co ji ve vaně zasáhl elektrický proud z nabíjeného telefonu. Případ odhaluje smrtící kombinaci, která číhá v mnoha domácnostech.
Šokující příběh z Irska odhalil smrt šestačtyřicetileté Ann-Marie O’Gormanové, která přišla o život poté, co ji ve vaně zasáhl elektrický proud z nabíjeného telefonu. Žena, popisovaná jako zdravá, ve formě a pravidelná návštěvnice posilovny, byla nalezena svým manželem Joem v jejich domě v Santry na předměstí Dublinu.
Joe vypověděl, že krátce před tragédií odvezl jejich nejmladší dceru na diskotéku a po návratu si s Ann-Marie ještě stihl krátce telefonovat. Když se ale vrátil domů a vešel do koupelny, čekal ho děsivý obraz. Jeho žena ležela na boku ve vaně, bez známek života. Když jí zvedl víčko oka, zjistil, že nereaguje. V tu chvíli si všiml, že ve vodě je její iPhone s nabíjecím kabelem. Rychle ho popadl a hodil do umyvadla, ale sám při tom dostal menší elektrický šok. Následně začal zoufale poskytovat masáž srdce, zatímco jejich nejstarší dcera Leah volala záchranku. Na rukou a hrudi Ann-Marie byly jasně vidět červené popáleniny.
Telefon, kabel a fatální chyba
Vyšetřování později ukázalo, že v ložnici byl do zásuvky zapojen prodlužovací kabel, dlouhý tři metry, který vedl až do koupelny. Na něm se nabíjel Ann-Mariin telefon. Ten byl podle svědectví „jen těsně ve vodě“. Forenzní inženýr Paul Collins vysvětlil, že telefon zřejmě spadl do vany a žena se ho instinktivně pokusila zachytit. Při tom se prstem dotkla kovové sprchové hlavice, čímž proud ze zařízení prošel přímo jejím tělem. Proud o síle dvou ampér, který je pro nabíječky běžný, přitom bohatě stačí k usmrcení.
„Zní to zvláštně, ale kdyby nevytáhla ruku z vody, pravděpodobně by ještě žila,“ řekl Collins. Státní patoložka Heidi Okkersová při pitvě potvrdila elektřinou způsobené popáleniny na hrudi, rukou i prstech. Testy vyloučily přítomnost alkoholu či drog a neprokázaly ani vliv jejích jiných zdravotních potíží.
Manžel žádá jasná varování
Joe O’Gorman u soudu otevřeně kritizoval výrobce elektroniky a mobilních telefonů. Podle něj chybí jasná a viditelná varování o tom, že používání nabíjeného telefonu v blízkosti vody může být smrtelně nebezpečné. „Jediné, co slyšíte, je, že telefony vydrží ponoření do vody. To lidem dává falešný pocit bezpečí. Ale nikdo neřekne, že když se nabíjejí a přijdou do styku s vodou, mohou vás zabít,“ uvedl.
Připomněl také podobné případy, kdy lidé zemřeli za obdobných okolností – například muže v Londýně nebo dítě v USA. „Nic se s tím nedělá. Žádný výrobce neupozorňuje, že jde o hrozbu, na kterou můžete zemřít. A to je to jediné, co by lidé měli vědět,“ dodal zdrcený manžel. Tragédie Ann-Marie O’Gormanové tak zůstává mrazivým varováním. Nabíjený telefon a voda tvoří smrtící kombinaci, která může během okamžiku vzít život i zdravému a silnému člověku.