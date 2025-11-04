Výročí, která připadají na úterý 4. listopadu
4. 11. 2025 – 18:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Úterý 4.listopadu je 308. dnem roku 2025, do konce roku zbývá 57 dní. V pražském Klementinu byla tento den naměřena nejvyšší teplota v roce 2010 (17,3 stupně C) a nejnižší v roce 1881 (minus 4,8 stupně C).
Svátek má Karel. Jde o jméno německého původu, které znamená "muž, chlap". K jeho známým nositelům patří například písničkář Plíhal, herec Roden, fotbalisté Poborský, Piták a Jarolím nebo již zesnulí politik Schwarzenberg a zpěvák Gott.
Narozeniny slaví:
zpěvačka Yvetta Simonová (1928)
francouzská herečka Marlene Jobertová (1943)
lékařka a politička Milada Emmerová (1944)
bývalá americká první dáma Laura Bushová (1946)
slovenský fotbalista Stanislav Griga (1961)
hudebník Daniel Landa (1968)
americký herec Matthew McConaughey (1969)
americký raper Sean "Diddy" Combs (1969)
portugalský fotbalista Luís Figo (1972)
politik Jan Hamáček (1978)
tanečník a choreograf Yemi A.D., vlastním jménem Yemi Akinyemi Dele (1981)