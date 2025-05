To, co izraelská vláda dělá v Gaze, je podle Macrona ostudné a nepřijatelné.

14. 5. 2025 – 6:14 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

To, co izraelská vláda Benjamina Netanjahua dělá v Pásmu Gazy, je podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ostudné a nepřijatelné.

Macron to dnes řekl v rozhovoru s televizní stanicí TF1. Vyjádřil také lítost nad tím, že Izraelci blokují veškerou pomoc pro území, kde ve velmi těžkých podmínkách přežívají přes dva miliony Palestinců.

"To, co dělá, je ostudné," citovala Macrona agentura Reuters. "To, co dnes dělá vláda Benjamina Netanjahua, je nepřijatelné," uvedla zase agentura AFP.

Francouzský prezident v rozhovoru také poznamenal, že byl jedním z mála světových politiků, kteří se vydali na hranici mezi Pásmem Gazy a Egyptem, což označil za "jednu z nejhorších věcí, které kdy viděl".

Postup Izraele v úzkém pobřežním pásmu, které je menší než Praha, opakovaně kritizují činitelé OSN i dalších mezinárodních organizací. Mezinárodní lékařská organizace Médecins du Monde dnes například zveřejnila zprávu, podle níž akutní podvýživa v Pásmu Gazy dosáhla za 20 měsíců úrovně srovnatelné se situací v zemích, které čelí humanitárním krizím po desítky let.

Válku v Gaze odstartoval teroristický útok Hamásu a jeho spojenců na Izrael v říjnu 2023, při němž zahynulo na 1200 lidí a dalších 251 bylo uneseno. Při izraelské ofenzivě od té doby v Gaze bylo zabito téměř 53.000 Palestinců. Drtivá většina ze zdejších obyvatel byla vysídlena, velké části pásma jsou zcela zničeny.