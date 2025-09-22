Definitivní konec! Legendární zpěvačka už se těší na důchod: "Veřejně už nevystoupím"
22. 9. 2025 – 8:20 | Magazín | Jiří Rilke
Poslední koncert kariéry už má za sebou, teď bude jen odpočívat.
Kdo nestihl zajít na Martu Kubišovou, které v sobotu zazpívala k 55. výročí zákazu vystupování, kterým se jí díkybohu neúspěšně pokusil umlčet komunistický režim, zůstanou už mu jen slzy pro pláč. Další příležitost už totiž mít nebude.
Zpěvačka už přitom odešla do faktického důchodu před řadou let: „Skončila jsem v pětasedmdesáti letech a nelituji toho. Přijde mi, že tehdy přišel ten správný čas říct si dost. Člověk nemůže být celý život jen na cestách a na pódiu. Překvapivě se mi po vystupování ani jednou nezastesklo, asi i proto, že jsem během kariéry zažila tolik, že si dnes už opravdu mohu dovolit mít klid,“ uvedla Kubišová v rozhovoru s producentem Petrem Větrovským ještě před sobotním koncertem.
„Přesto jsem si nechala pár výjimek. Slíbila jsem, že pokud nastane nějaká zvláštní příležitost, třeba výročí nebo významná událost, ráda se objevím. A tak teď vystoupím v Lucerně, kde na závěr koncertu zazpívám. Je to symbolické gesto a takové poděkování lidem, kteří mě celou dobu provázeli,“ pokračovala.
Nic dalšího už neplánuje: „Natočit novou desku by znamenalo spoustu zkoušení, nahrávání, velké soustředění..., a na to už se necítím. Myslím, že vše podstatné jsem už nazpívala, a dnes se spíše snažím konečně si užívat obyčejného života, i když to pořád není tak jednoduché, jak jsem si představovala,“ svěřila se.
Nabídek na další vystupování prý pořád dostává přehršel, už je ale jen slušně odmítá: „Nabídek opravdu chodí hodně, a nejvíc vždycky v listopadu, kdy mám narozeniny, a navíc se blíží výročí listopadu 1989. Každý rok si říkám, že si na ten měsíc vypnu telefon, protože je toho opravdu hodně,“ popsala.
„A jestli mi to dělá radost? Upřímně, spíš už ne. Dřív možná ano, ale dnes se pořád těším na ten vytoužený důchod, na to, že budu mít konečně klid a čas jen pro sebe,“ uzavřela.