Další těžká role pro Petra Uhlíka! Nejdřív bestiální vrah, nyní slavná atletka: "Největší herecká výzva"

22. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Vycházející hvězda českého herectví se rozhodně nelekne náročných úkolů a nelehkých rolí.

Zájem o herecké umění, které ovládá mladá herecká hvězda Petr Uhlík, raketově roste. A není potřeba se ptát proč: Sympatický a trochu svérázný mladík totiž umí přesvědčivě zahrát ledacos a nebojí se posouvat vlastní hranice.

Mimořádně dobře a velmi, velmi mrazivě ztvárnil brutálního vraha Ladislava Hojera v krimisérii Metoda Markovič. A nyní kývl na roli z úplně druhé strany spektra.

Stane se totiž protagonistou, respektive protagonistkou minisérie Rekordwoman, která bude pojednávat o legendární československé atletce Zdeně Koubkové, která později žila jako Zdeněk Koubek.

Koubková získala dva světové rekordy v běhu na 800 metrů, podruhé v roce 1934 na Ženských světových hrách v Londýně, a dobrých umístění dosahovala i ve skoku do dálky.

Jenže se jednalo se o intersex osobu, tedy narozenou s atypickými pohlavními znaky. Nezapomeňme, že se bavíme o polovině 30. let, tudíž reakce veřejnosti, když se Zdena nakonec po konci kariéry odhodlala přijmout svou opravdovou identitu, absolvovala operace a žila nadále jako Zdeněk Koubek, byla krutá: Jeho úděl se všude probíral jako obrovský skandál a rekordy z dob, kdy vystupoval jako žena, byly zpětně vymazány.

Minisérie si dává za cíl komplexně představit a převyprávět její příběh, a to včetně dobových debat o identitě, medicínského úhlu pohledu i novinářského zájmu.

Sám Petr Uhlík ví, že ho čeká těžký úkol. Koubková je „největší herecká výzva, kterou jsem zatím dostal“, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

„Nepřestávám balancovat na hraně, abych se vyhnul stereotypu muže hrajícího ženu, a přitom se otevírám úplně jiné energii, než jakou znám ze svého života,“ popisuje dynamiku své nové role.

Moc dobře také chápe, že role bude nejen fyzická, ale především psychologicky hluboká: „Tahle zkušenost mě nutí víc naslouchat vlastní ženské stránce a vnímat své tělo jinak,“ přiznal.

"Představa, že člověk kvůli své vnitřní integritě obětuje kariéru i slávu, je fascinující a zároveň ohromně inspirativní. Nutí mě to přemýšlet, jestli bych byl sám ochotný udělat podobné životní rozhodnutí - ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou," zakončil.

Zdroje:
aktualne.cz, Extra.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

