Další těžká role pro Petra Uhlíka! Nejdřív bestiální vrah, nyní slavná atletka: "Největší herecká výzva"
22. 9. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Vycházející hvězda českého herectví se rozhodně nelekne náročných úkolů a nelehkých rolí.
Zájem o herecké umění, které ovládá mladá herecká hvězda Petr Uhlík, raketově roste. A není potřeba se ptát proč: Sympatický a trochu svérázný mladík totiž umí přesvědčivě zahrát ledacos a nebojí se posouvat vlastní hranice.
Mimořádně dobře a velmi, velmi mrazivě ztvárnil brutálního vraha Ladislava Hojera v krimisérii Metoda Markovič. A nyní kývl na roli z úplně druhé strany spektra.
Stane se totiž protagonistou, respektive protagonistkou minisérie Rekordwoman, která bude pojednávat o legendární československé atletce Zdeně Koubkové, která později žila jako Zdeněk Koubek.
Koubková získala dva světové rekordy v běhu na 800 metrů, podruhé v roce 1934 na Ženských světových hrách v Londýně, a dobrých umístění dosahovala i ve skoku do dálky.
Jenže se jednalo se o intersex osobu, tedy narozenou s atypickými pohlavními znaky. Nezapomeňme, že se bavíme o polovině 30. let, tudíž reakce veřejnosti, když se Zdena nakonec po konci kariéry odhodlala přijmout svou opravdovou identitu, absolvovala operace a žila nadále jako Zdeněk Koubek, byla krutá: Jeho úděl se všude probíral jako obrovský skandál a rekordy z dob, kdy vystupoval jako žena, byly zpětně vymazány.
Minisérie si dává za cíl komplexně představit a převyprávět její příběh, a to včetně dobových debat o identitě, medicínského úhlu pohledu i novinářského zájmu.
Sám Petr Uhlík ví, že ho čeká těžký úkol. Koubková je „největší herecká výzva, kterou jsem zatím dostal“, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
„Nepřestávám balancovat na hraně, abych se vyhnul stereotypu muže hrajícího ženu, a přitom se otevírám úplně jiné energii, než jakou znám ze svého života,“ popisuje dynamiku své nové role.
Moc dobře také chápe, že role bude nejen fyzická, ale především psychologicky hluboká: „Tahle zkušenost mě nutí víc naslouchat vlastní ženské stránce a vnímat své tělo jinak,“ přiznal.
"Představa, že člověk kvůli své vnitřní integritě obětuje kariéru i slávu, je fascinující a zároveň ohromně inspirativní. Nutí mě to přemýšlet, jestli bych byl sám ochotný udělat podobné životní rozhodnutí - ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou," zakončil.