Jako kompromitující článek by se podle Rakušana mohl objevit přepis porady STAN
21. 9. 2025 – 8:33 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Dokument, o němž se vicepremiér a předseda Starostů Vít Rakušan zmiňoval jako o možném kompromitujícím materiálu, který se na něj může objevit před volbami, je přepis zřejmě pokoutně pořízené nahrávky porady vedení STAN v dubnu 2022.
Rakušan to uvedl v dnešní debatě České televize. Materiál podle něj koluje v redakcích tři roky a je možné, že se objeví před hlasováním. Strach z nahrávky Rakušan nemá, informaci zveřejnil podle svých slov preventivně.
Přepis podle Rakušana zachytil poradu vedení Starostů v době, kdy hnutí čelilo závažným informacím, které si "se svými lidmi vyříkával". "Řešili jsme, co nás vše může čekat," uvedl s tím, že šlo o normální hovor mezi členy vedení.
Na přelomu jara a léta 2022 vypukla korupční kauza kolem pražského dopravního podniku. Veřejnost se o ní dozvěděla po policejním zásahu na magistrátu hlavního města i dalších místech 15. června. Ve funkci kvůli ní skončil tehdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (tehdy STAN), který je jedním z obžalovaných, ale také například jeho stranický kolega a tehdejší ministr školství Petr Gazdík, a to kvůli kontaktům s jednou z hlavních postav kauzy, podnikatelem Michalem Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil jen několik týdnů.
Sněmovní volby jsou za necelé dva týdny. Kauzou známou pod jménem Dozimetr se bude od pondělí zabývat Obvodní soud pro Prahu 9. Před soudem stane skupina v čele s Redlem, která podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení podniku ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Mezi obžalovanými v kauze Dozimetr je i Hlubuček. Hlavním aktérům hrozí vysoké tresty vězení. V hlavním líčení se bude zpovídat osm lidí. Státní zástupce Adam Borgula jim klade za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.