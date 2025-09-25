Dagmar Havlová touží odjet na východ: "Jsem nesmírně unavená"
25. 9. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Bývalá první dáma měla pořádný pracovní frmol a nutně si potřebuje oddechnout.
Oblíbená herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová byla v poslední době v jednom kole.
Nenechala si ujít křest nové knihy Světlany Witowské, ale to už byla nejspíš poslední kapka sil, protože hned vzápětí na sociálních sítích přiznala, že už toho má, jak se říká, plné brýle.
„Několik měsíců v kuse jsem točila dvanáct hodin denně. Stěhovala se z místa na místo po exteriérech a hotelích. Spala průměrně 5 hodin. Jsem nesmírně unavená a musím si odpočinout,“ napsala Havlová na Instagramu.
„Mám ještě několik povinností, které jsem neprozřetelně slíbila, než nastal ten kolotoč. Mým dlouhodobým snem je vyjet na Východ na duchovní pobyt,“ dodala.
Jak moc blízký či dálný by onen Východ měl být, neupřesnila. Duchovních destinací je nicméně směrem na východ docela hodně, stačí volit dle preferované víry či rozpoložení.
Havlová by ale především ráda klid, pohodu a trochu soukromí: „Místo, kde by byl klid, míň lidí než víc, dobrá energie, slyšet ticho a vánek. Nemáte někdo dobrou zkušenost, kterou byste mi doporučili?“ žádá své sledující o radu.