Dádu Patrasovou našli ležet bezvládnou na zemi: "Všechny krásy světa bych vyměnila za její život"
29. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Dáda přežívá první svátky bez milované dcery a vůbec to pro ní není jednoduché.
Oblíbená herečka Dáda Patrasová stále bojuje s nezměrnou bolestí a není divu, že není každý den posvícení. Obzvlášť když přijde na příležitost, která přímo vybízí k času strávenému s rodinou... Jenže to nejde.
Vánoce umí přinášet radost, smích, pohodu, ale umí také příšerně bolet, když člověk o někoho přišel. A Dádina ztráta dcery nepřebolí nejspíš nikdy, což se opravdu dá pochopit.
Svátky měla trávit alespoň se synem a manželem Felixem Slováčkem. Právě toho ale pořádně vyděsila, když ji před Štědrým dnem našel ležet doma na zemi.
„Měla slabší den, no... Ale zvládli jsme to,“ prozradil Slováček Blesku s tím, že ženě zavolal záchranku, ale nakonec se nic vážnějšího nedělo a Vánoce strávili všichni spolu doma, jak se původně plánovalo.
„Prostě na Vánoce už byla doma, byli jsme všichni spolu,“ potvrdil.
Dádu propustili domů na Štědrý den, pak zašla navštívit i hrob dcery: „Nemůžeme jí to brát za zlé, není to pro ni lehké. Přišla pak později. Je ohromně statečná,“ podpořil ji Felix.
„Chodíme tam skoro denně, má to tam krásný. Všechny krásy světa bych vyměnila za její život,“ napsala pak Dáda Blesku.