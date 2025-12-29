Dnes je pondělí 29. prosince 2025., Svátek má Judita
Počasí dnes -1°C Polojasno

Dádu Patrasovou našli ležet bezvládnou na zemi: "Všechny krásy světa bych vyměnila za její život"

29. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Dádu Patrasovou našli ležet bezvládnou na zemi: "Všechny krásy světa bych vyměnila za její život"
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Dáda přežívá první svátky bez milované dcery a vůbec to pro ní není jednoduché.

Oblíbená herečka Dáda Patrasová stále bojuje s nezměrnou bolestí a není divu, že není každý den posvícení. Obzvlášť když přijde na příležitost, která přímo vybízí k času strávenému s rodinou... Jenže to nejde.

Vánoce umí přinášet radost, smích, pohodu, ale umí také příšerně bolet, když člověk o někoho přišel. A Dádina ztráta dcery nepřebolí nejspíš nikdy, což se opravdu dá pochopit.

Svátky měla trávit alespoň se synem a manželem Felixem Slováčkem. Právě toho ale pořádně vyděsila, když ji před Štědrým dnem našel ležet doma na zemi.

„Měla slabší den, no... Ale zvládli jsme to,“ prozradil Slováček Blesku s tím, že ženě zavolal záchranku, ale nakonec se nic vážnějšího nedělo a Vánoce strávili všichni spolu doma, jak se původně plánovalo.

„Prostě na Vánoce už byla doma, byli jsme všichni spolu,“ potvrdil.

Dádu propustili domů na Štědrý den, pak zašla navštívit i hrob dcery: „Nemůžeme jí to brát za zlé, není to pro ni lehké. Přišla pak později. Je ohromně statečná,“ podpořil ji Felix.

„Chodíme tam skoro denně, má to tam krásný. Všechny krásy světa bych vyměnila za její život,“ napsala pak Dáda Blesku.

Tagy:
úmrtí ztráta Vánoce smutek
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Snad jste nejedl tohle. Věda ukazuje, že strava otce určuje zdraví jeho dětí

Následující článek

V roce 2026 vyprší platnost řidičského průkazu téměř 563.000 motoristů

Nejnovější články