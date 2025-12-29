V roce 2026 vyprší platnost řidičského průkazu téměř 563.000 motoristů
29. 12. 2025 – 10:22 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Téměř 563.000 motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu.
Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili. Na dotaz ČTK to dnes uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Letos byl počet propadnutých dokladů ještě vyšší, platnost průkazu vypršela zhruba 666.000 motoristů.
V roce 2025 skončí platnost celkem 562.859 řidičských průkazů v České republice. Nejvíc práce budou mít úřady ve Středočeském kraji, kde skončí platnost dokladů skoro 82.000 motoristům. Následuje Jihomoravský kraj s více než 61.000 končícími doklady, dále Moravskoslezský kraj a Praha. Nejvíce výměn se bude týkat řidičů nad 61 let, kteří budou tvořit až třetinu žadatelů.
Během letošního roku podle statistik ministerstva dopravy vypršela platnost u 666.427 řidičských dokladů. Na začátku prosince jich zbývalo k výměně ještě přes 140.000. "Ze zkušeností víme, že na konci roku vždy zůstane až 100.000 dokladů, které se z různých důvodů nakonec nevymění," podotkl Jemelka.
Řidiči o výměnu mohou požádat nejdříve tři měsíce před skončením platnosti. K výměně je nutné doložit platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Výměnu řidičského průkazu provádějí všechny úřady s rozšířenou působností bez ohledu na místo trvalého bydliště žadatele. O výměnu je možné žádat osobně na úřadě i elektronicky prostřednictvím Portálu dopravy.
Od 1. ledna 2024 díky novele zákona o pozemních komunikacích není povinné mít řidičský průkaz při řízení u sebe, na povinnosti ho jako řidič vlastnit se ale nic nezměnilo.