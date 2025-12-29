Snad jste nejedl tohle. Věda ukazuje, že strava otce určuje zdraví jeho dětí
29. 12. 2025 – 9:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
Životní styl rodičů neovlivňuje jen jejich vlastní zdraví, ale může zanechat stopu i v biologii jejich dětí. Nové výzkumy ukazují, že strava, hmotnost a prostředí otců před početím dokážou prostřednictvím epigenetiky formovat metabolismus potomků a ovlivnit jejich zdraví na celý život.
Představa, že zdraví dětí ovlivňuje výhradně genetická loterie a chování matky během těhotenství, se v posledních letech začíná rozpadat. Moderní výzkum stále častěji ukazuje, že důležitou roli hraje i to, jak žili rodiče dávno před početím – co jedli, kolik vážili, jak se hýbali a v jakém prostředí se pohybovali. A překvapivě se ukazuje, že vliv otců byl dosud výrazně podceňovaný. To, co muž dělá se svým tělem ještě předtím, než se stane otcem, může zanechat stopu v biologii jeho dětí a dokonce i dalších generací.
Vědci dnes mluví o epigenetice, tedy o systému, který nezasahuje přímo do samotné DNA, ale do způsobu, jakým jsou geny používány. Genetická informace zůstává stejná, mění se ale její interpretace. A právě tato interpretace je citlivá na prostředí, výživu i životní styl. Epigenetické značky fungují jako jemné přepínače, které mohou ovlivnit metabolismus, chuť k jídlu, ukládání tuků nebo náchylnost k nemocem.
Otcova strava a epigenetická paměť
Výzkumy zaměřené na muže ukazují, že spermie nejsou jen pasivním nositelem genetického kódu. Obsahují také epigenetické informace, které odrážejí aktuální stav organismu otce. Porovnání spermií štíhlých a obézních mužů odhalilo výrazné rozdíly v epigenetických znacích spojených s regulací chuti k jídlu a metabolismu. Jinými slovy, tělo dítěte může být už od početí nastaveno na určitý způsob hospodaření s energií.
Ještě silnější důkazy přineslo sledování mužů, kteří podstoupili výrazné snížení hmotnosti pomocí chirurgického zákroku. U jejich spermií byly zaznamenány tisíce změn v uspořádání epigenetických značek, a to nejen bezprostředně po operaci, ale i s odstupem jednoho roku. To naznačuje, že změna životního stylu může epigenetickou informaci nejen narušit, ale i dlouhodobě přepsat.
Zvířecí studie tento obraz dál zpřesňují. U myší se ukázalo, že strava otců s vysokým obsahem tuků před početím ovlivnila metabolismus potomků, přičemž výrazněji byly zasaženy dcery. Ty měly více tělesného tuku a horší schopnost regulovat hladinu cukru v krvi. Synové zůstávali relativně ušetřeni. Proč se účinky liší podle pohlaví, zůstává zatím otevřenou otázkou, ale podobný vzorec se objevuje opakovaně napříč různými studiemi.
Obezita, prostředí a budoucí generace
Obezita patří mezi nejrozšířenější metabolická onemocnění současnosti a je silně ovlivněna prostředím, stravou a pohybem. Nová zjištění ukazují, že děti obézních otců mají zvýšené riziko obezity bez ohledu na hmotnost matky. To zásadně mění pohled na prevenci a posouvá odpovědnost za zdraví budoucích generací i na muže v období před početím.
Historická data tento obraz podporují. Analýzy populací vystavených hladomorům nebo extrémnímu nedostatku potravy ukázaly, že následky se neprojevily jen u přímých potomků, ale i u vnuků. Zvýšené riziko cukrovky a kardiometabolických onemocnění tak může být důsledkem epigenetických změn v pohlavních buňkách předků. Tyto změny původně pomáhaly organismu přizpůsobit se nepříznivým podmínkám, ale v jiném prostředí se mohou stát zátěží.
Epigenetika tak funguje jako evoluční paměť prostředí. Potomci dostávají biologickou informaci o tom, v jakých podmínkách žili jejich rodiče, a jejich tělo se na podobné podmínky připravuje. Pokud se ale svět změní rychleji než tato biologická paměť, může dojít k nesouladu, který se projeví zdravotními problémy.
Celý obor je stále v počátcích, přesto už dnes narušuje představu, že vlastnosti předávané další generaci jsou neměnné. Ukazuje se, že životní styl před početím není jen osobní záležitostí jednotlivce, ale i investicí do zdraví budoucích dětí. To, jak jíme, kolik se hýbeme a v jaké kondici vstupujeme do rodičovství, může ovlivnit nejen naši vlastní budoucnost, ale i biologické nastavení generací, které přijdou po nás. A právě v tom spočívá možná největší význam těchto výzkumů – v připomenutí, že odpovědnost za zdraví nezačíná až narozením dítěte, ale mnohem dřív.