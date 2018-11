ČSSD uvádí: Hrátky s čertem Babišem

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Chcete dát dětem pod stromeček loutkové divadlo? Kupte jim sociální demokracii. Je to zajímavý ansámbl.

Co se souborem vystupujícím pod značkou ČSSD můžete hrát? Tady je několik doporučených kusů:

Hrátky s čertem (Andrejem Babišem), Hloupý Honza (Hamáček), Jak Pošík (Miroslav Poche) princeznu ani ministerstvo od krále nedostal, Tři zlaté vlasy děda Štěcha, O neposlušných kůzlatech (stádečko kolem Jiřího Zimoly a Michala Haška), At žijí duchové (z Lidového domu)…

V pasti

Jenže teď vážně – s čerty nejsou žerty a sociální demokraté jsou v prekérní situaci, přesněji v pasti. Sami do ní vlezli.

Představitelé druhdy nejsilnější české strany říkají, že nechtějí vládnout s Andrejem Babišem. Přesto s ním vládnou a vládnout budou. Tvrdí, že nejsou ve vládě proto, aby řešili Babišovy problémy, ale rozebírají je na stranických schůzích. Tráví nad nimi hodiny a hodiny.

Z vlády ale neodejdou a trestně stíhaného premiéra v pátek ve sněmovně podrží, díky nim přečká hlasování o nedůvěře. Dál mu budou krýt záda. Nikdy to přitom neměli v úmyslu. Vlastně ale nemají na výběr.

Kde že soudruzi z Lidového domu udělali chybu? Spolehli se na to, že jsou pro Babiše důležití. Ale nejsou.

Bez záruk

Web Tiscali už v květnu, hned po podpisu koaliční dohody ČSSD a ANO, upozornil, že sociální demokraté podpisem tohoto dokumentu naběhli Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi na vidle (zde).

Sociální demokracie do dohody nazvané "principy koaliční spolupráce" (tady) zařadila klauzuli, kterou pokládala za záruku, že je Babiš nenahradí svými lidmi a nebude pokračovat s podporou lithiové koalice (ANO + okamurovci + komunisté).

"Garance" je obsažena v této šroubované větě: "Dojde-li v koalici i po dohadovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy pět ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá demisi do rukou prezidenta, podá do sedmi dnů demisi předseda vlády a spolu s ním, jeho prostřednictvím, všichni ministři navržení hnutím ANO 2011."

Tímto komplikovaným souvětím chtěl sociálnědemokratický básník říct, že ve vládě bude platit triviální zásada: "Když odejdou ministři za ČSSD, odejdou ministři ANO včetně principála a kabinet skončí".

"Z mého pohledu je to ta nejsilnější pojistka. Je funkční," pravil po podpisu dohody předseda Jan Hamáček. Prostě chtěl být stůj co stůj ve vládě, anebo byl naivní jako dítě.

Už v době vzniku koalice bylo zřejmé, že Miloš Zeman drží nad Andrejem Babišem ochrannou ruku. Už tehdy se dalo předpokládat, že ho jmenuje znovu premiérem, kdyby sociální demokraté z vlády odešli a Babiš koaliční dohodu dodržel a podal demisi. A to teď prezident potvrdil.

"Kdyby vzdor mému očekávání byla vládě vyslovena nedůvěra, tak pověřím po jeho demisi Andreje Babiše sestavením vlády," prohlásil tento týden vrchní velitel. "Mám dva pokusy před sebou," upozornil.

Dohoda, nedohoda

Sociální demokraté hýčkanou koaliční dohodu v pátek sami pohřbí, protože nebudou hlasovat proti tomu, aby sněmovna vyhlásila vládě nedůvěru. Pravda, nebudou ani pro, jen odejdou ze sálu a na výsledku to nic nezmění – Babišova a Hamáčkova vláda postoupí do dalšího kola.

Koaliční dohoda nicméně předpokládá, že obě strany své vládě nejen napoprvé vysloví důvěru, ale budou ji také po celé volební období podporovat (zde, článek 3), ne pouze trpět.

Babiš se tak příště nemusí cítit vázán článkem, který ho nutí při odchodu sociálních demokratů z vlády podávat demisi. Jednoduše sociální demokraty nahradí svými lidmi, aniž by jezdil na Hrad nebo do Lán.

Ostatně, i kdyby demisi podal, ústava neukládá prezidentovi povinnost ji přijmout. Zemanovi přece může být nějaká koaliční dohoda šumafuk.

Důvody se najdou

To, že od Babiše neutečou, vysvětlují sociální demokraté dvěma důvody:

1) Chceme prosazovat svůj program

Strana se však v programovém prohlášení spokojila s placenou nemocenskou od prvního dne, vyšší rodičovskou a vyšší minimální mzdou. Na všem se už vláda dohodla. A protože sociální demokraté neprosadili progresivní a sektorové daně, peníze na další sociální výdobytky už nebudou.

2) Není plán "B" – vláda bez Babiše

… proto si nemůžeme dovolit položit vládu. Babiš by pak udělal koalici s SPD a KSČM.

To zní státnicky. Tím spíš, že Zeman by proti spolku Babiše s Tomiem Okamurou a Vojtěchem Filipem nebyl. Dal to najevo už na jaře. Kromě toho je Babiš schopný skoro všeho, jen aby si pohlídal bruselské dotace na příští plánovací období (2021 až 2027).

Sotva se však dá věřit tomu, že by Babiš pozval okamurovce a komunisty do vlády a kývl na referenda o NATO a Evropské unii. Udělal by z nich jen tiché společníky a přitvrdil by v přístupu k migraci. To mu ale není proti srsti.

Tři roky, anebo míň?

Během pátečního představení ve sněmovně s názvem "Jak opozice nesvrhla vládu" odejdou sociální demokraté do zákulisí, patrně zamíří do sněmovní kantýny. Potom se vrátí na podium a sehrají další vládní kusy. Zprava je přitom bude vodit Andrej Babiš, zleva vrchní odborář Josef Středula.

Jak dlouho jim to vydrží? Kdoví, třeba celé tři roky do příštích voleb.