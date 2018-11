Zimola končí ve funkci prvního místopředsedy ČSSD. Útěk před zodpovědností, míní Chovanec

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Jiří Zimola rezignoval na funkci prvního místopředsedy ČSSD. Považuje za nemožné, aby vedení ČSSD v současné podobě změnilo politiku strany. Novinářům ve středu řekl, že členem sociální demokracie zůstává, neutíká z boje a pokud budou mít členové ČSSD zájem, je připraven bojovat za lepší postavení strany. Odmítl ale, že by v této chvíli měl ambici kandidovat na březnovém sjezdu na předsedu.

Podle Zimoly představitelé širšího vedení ČSSD nemají zájem na změně strany, o kterou chtěl usilovat. Někteří vlivní představitelé strany podle něj usilují o udržení své moci a používají stranu jako rukojmí pro své zájmy. Naznačil, že mezi takové členy ČSSD řadí europoslance Miroslava Pocheho, kterého se strana neúspěšně snažila prosadit na ministra zahraničí.

"Nemohu jinak, než odejít z funkce, z níž nemohu nic změnit. Pokud si to někdo bude vykládat jako zbabělost, tak ať," řekl Zimola na dnešní tiskové konferenci v Lidovém domě. Dodal, že je zvědav, jak vedení strany obhájí svou politiku na březnovém volebním sjezdu.

Zimolovi vadila kritika, kterou sklízel od některých spolustraníků. "Nejen na posledním ústředním výkonném výboru České strany sociálně demokratické, ale i po něm jsem slyšel ze Senátu, od některých hejtmanů, z poslaneckého klubu, dokonce od jednoho ministra, že Zimola je příčinou neúspěchu a že může za všechno. Že Zimola je ten, který svými mediálními prohlášeními způsobuje nejednotu strany a nedůvěryhodnost u voličů," řekl.

Odmítl, že by chtěl zakládat politickou alternativu k ČSSD. "Sociální demokracie v České republice je jen jedna, nikdo nevytváří alternativní sociální demokracii," řekl. Nyní také neuvažuje o tom, že by na březnovém sjezdu kandidoval na předsedu strany.

V ČSSD nyní hodlá působit z pozice předsedy jihočeské krajské organizace a případně řadového člena. Chce jezdit po republice a mluvit s řadovými členy ČSSD o problémech, které považují za nejpalčivější

"Abychom byli volitelní pro nejrůznější voličské skupiny, tak musíme se chovat jinak. My jsme si v několika posledních letech našeho postupného pádu až skoro k hranici volitelnosti vyzkoušeli, že některé recepty prostě nefungují," řekl Zimola. Chce dál usilovat o změnu strany, která by se podle něj měla vrátit ke svému tradičnímu programu a oslovit své tradiční voliče.

Zimola dodal, že zhruba hodinu před oznámením své rezignace médiím o svém kroku informoval předsedu strany Jana Hamáčka. Po rozmluvě s Hamáčkem své rozhodnutí sdělil i prezidentu Miloši Zemanovi. Novinářům ale řekl, že Zemanův postoj v jeho rozhodování nehrál žádnou roli a že se s prezidentem několik měsíců neviděl. Zimola byl považován za představitele křídla ČSSD, které má k Zemanovi blízko.

Hašek rozhodnutí ocenil

Hamáčka rezignace Zimoly překvapila, nicméně jeho rozhodnutí respektuje.

"Rozhodnutí Jirky Zimoly mě překvapilo, ale nezbývá mi, než jej respektovat. Děkuji mu za půl roku společné práce ve vedení ČSSD, kterou jsme na březnovém sjezdu přebírali v těžké situaci. Věřím, že i jako řadový člen bude dál pracovat ve prospěch ČSSD a bude společně s námi dál usilovat o jednotnou sociální demokracii, která znovu dokáže oslovit a získat ztracené voliče," napsal Hamáček v textové zprávě.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš nechtěl Zimolův krok komentovat. Jde o záležitost sociální demokracie, napsal.

"Jiří Zimola se zachoval jako chlap. Hraje fér vůči ČSSD. Nejde mu o funkce, ale o záchranu nejstarší demokratické strany v zemi. Věřím, že se cela členská základna bude mít šanci seznámit s důvody jeho rezignace i dalšími kroky," uvedl v SMS zprávě jihomoravský exhejtman Michal Hašek, který se Zimolou patřil k iniciátorům platformy Zachraňme ČSSD kritizující vedení a směřování strany.

Předseda krajské organizace ČSSD v Plzeňském kraji a někdejší úřadující předseda strany Milan Chovanec, který rovněž patří ke kritikům vstupu ČSSD do vlády, Zimolově rezignaci nerozumí.

"Vzhledem k tomu, že se bude konat sjezd, na kterém mohl pan Zimola své vize obhájit, jeho kroku nerozumím. Připadá mi to jako útěk. Útěk před zodpovědností," řekl Chovanec. "Pokud to tak cítí, co k tomu dodat. Ukáže se jistě v krátké době, nejpozději na sjezdu v březnu, zda měl pravdu," uvedl sociálnědemokratický hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD).

Zimola byl osamocen, míní hejtman

Pardubický hejtman a místopředseda ČSSD Martin Netolický považuje Zimolovo rozhodnutí za logické. Podle něj byl ve vedení strany značně osamocen. "Byl to jediný Jiří Zimola, který zejména veřejně prezentoval odlišné názory. Vždy jsme chtěli diskutovat, nicméně si myslíme, že od toho jsou platformy uvnitř sociální demokracie," řekl Netolický.

Dalšího místopředsedu strany Romana Onderku rozhodnutí Zimoly překvapilo, on sám prý nemá ve zvyku odcházet od rozdělané práce. Za chybu považuje, že Zimola příliš nekomunikoval s poslaneckým klubem ČSSD.

"Nejužší vedení sociální demokracie bude svoji odpovědnost za směřování a fungování strany v posledních měsících vyvozovat v březnu na sjezdu. Jiří Zimola se rozhodl, že tak učiní už dnes," sdělil Onderka. České televizi řekl, že Zimolův způsob odchodu z vedení strany vnímá jako přípravu na březnový sjezd, kde bude podle něj chtít bývalý místopředseda kandidovat na předsedu proti Hamáčkovi.

Také poslankyně ČSSD Alena Gajdůšková považuje Zimolovu rezignaci za překvapivý krok. "Na poslaneckém klubu jsme ho za celou tu dobu viděli asi dvakrát. Pokud vím, tak ani na jednání předsednictva nebyla jeho účast taková, jaká by se od prvního místopředsedy strany očekávala. Byl i silně zodpovědný za podporu, či spíše nepodporu v komunálních volbách ze strany Lidového domu, takže bych mu v žádném případě v odchodu nebránila," řekla.

Předseda moravskoslezské organizace a poslanec Tomáš Hanzel řekl, že o rezignaci Zimoly ví jen krátce a z médií. "Těžko na to něco říct, je to jeho rozhodnutí, předpokládám, že ví co dělá," uvedl.