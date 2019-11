Co si přejí senioři? Seskok padákem, striptýz a setkání s papežem

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Ve středu třináctého listopadu na Světový den laskavosti začne nový ročník populárního projektu Ježíškova vnoučata, který plní přání často osamělým seniorům v domovech důchodců.

Ježíškova vnoučata letos 'nadělují' už čtvrtým rokem a organizátoři opět očekávají velký zájem. "Momentálně máme v databázi nahráno již pět tisíc přání a každým dnem přibývají další. Denně vyřizujeme nespočet dotazů od vnoučat, takže věříme, že zájem bude opět veliký," uvedl Miloslav Parolek, projektový manažer Českého rozhlasu, který má akci na starosti.

Z původních třiceti domovů na Vysočině, v Brně a Lysé nad Labem se do Ježíškových vnoučat zapojily domovy z celé republiky. Projektem se inspirovali taky na Slovensku nebo v Itálii. "Na začátku všeho byla novinářka Olga Štrejbarová, která si při jednom svém natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit a nápad byl na světě," připomněl zrod myšlenky Parolek.

Padák i papež!

Od té doby zapojené domovy vytvářejí seznam přání seniorů a jejich 'vnoučata', tedy lidé, kteří se do projektu zapojí, jim je plní. Mezi nejčastější dárky patří kosmetika, sladkosti, oblečení nebo knížky. Někteří senioři mají díky Ježíškovým vnoučatům také nové notebooky nebo televize, ale i mechanické a elektrické vozíky. A čas od času se objeví i přání tak trochu netradiční – například seskok padákem, projížďka v závodním autě, zabijačka, audience u papeže Františka nebo třeba striptýz pro dámské osazenstvo domova důchodců.

"Všechna přání jsou krásná, nezáleží na ceně, ale na té radosti, kterou je možné vnést do domovů," zdůrazňuje Miloslav Parolek.

Hlavní myšlenkou projektu je darovat radost. "My jen propojíme lidi, aby se potkali a věnovali jeden druhému svůj čas," vysvětluje Parolek. "Člověk by neměl stáří upozadit a schovávat se před ním, každého z nás to čeká. Vidíme i přání seniorů, kteří si přejí jen návštěvu a pokec nad čajem a bábovkou. Je to o skromnosti, pokoře ke stáří a darování času. Tento rok se snažíme vrátit na začátek do prvního ročníku a udržet si tyto hodnoty," dodal.

Třiatřicet tisíc vnoučat

Svou pomocnou ruku nabídla i řada známých osobností. Do Ježíškových vnoučat se zapojili například Eva Samková, Jiřina Bohdalová, Tomáš Klus, Lucie Bílá nebo nedávno zesnulý Karel Gott. Přispět ale mohou všichni. "Stačí jen chtít a být otevřený tomu, co vám přijde do cesty," říká Parolek.

Díky projektu bylo dosud splněno okolo 35 tisíc přání zhruba od 33 tisíc vnoučat. Už brzy mezi ně přibudou další.