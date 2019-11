Vzorem české domobrany jsou paramilitantní Slovenští branci. Školí ji prý i vojáci z Izraele

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Čeští domobranci se otevřeně chystají na aktivní boje ve městech, a to včetně ostrého bojového výcviku. A to navzdory prohlášením, že neporušují žádné zákony a jejich činnost směřuje jen do branné, vzdělávací a civilně-ochranné oblasti. Sama domobrana se ve svém novém časopise pochlubila, že se počátkem září uskutečnilo "velitelsko-štábní cvičení", na kterém se podílela i paramilitární slovenská organizace Slovenští branci nebo armádní experti z Izraele, píše Robert Malecký na webu Hlídací pes.

