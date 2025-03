Simona Krainová vystavila žhavé fotky z pláže, její postava pořád vyráží dech

Neskutečná dřina a odhodlání známé topmodelky nesou ovoce: Tělo, kterým by zahanbila ledajakou dvacítku.

Česká supermodelka a podnikatelka Simona Krainová si žije jak královna – nedávno se chlubila novou, skoro hotovou vilou v Karibiku, k tomu si ještě sehnala apartmán v luxusním srdci Dubaje a, ach bože, jak je ten život nefér, ještě k tomu v 52 letech vypadá jak naprostá Afrodita.

Slovy klasika: Akorát že vůbec. Tedy ne, že by snad nevypadala skvěle, ale nemůže za to nefér život, jedná se o úplně normální příčinnou souvislost. Simona na svém těle dře jak kůň. A pak vypadá fantasticky. Jednoduché jak facka.

Sama na podobné téma nedávno vypustila komentář: „Moje krize středního věku mě celkem baví. Jaké si to uděláš, takové to máš. Jednoduché jako facka. Nefňukat a pohnout zadkem. Jde to. Všechno jde, když se chce.“

A že vážně všechno jde, když se chce, dokázala novou sérií plážových fotek:

