Exministr Pospíšil se s partnerem připravuje na narození dcery. Už vědí, jak se bude jmenovat

Po letech se politikovi konečně splní přání. Těší se tak moc, že dokonce zvažuje rezignaci, aby se mohl pořádně starat o dítě.

Bývalý europoslanec a současný náměstek pro kulturu Jiří Pospíšil se s partnerem Janem Šaškem připravují na rodičovské role a narození dcery. Miminko jim odnosí kamarádka, která se sama nabídla.

O dítě se přitom Jiří snaží už pořádně dlouho: „Už o to usilujeme delší dobu, možná deset let. Všichni v mém okolí to vědí, tak nemám potřebu dělat coming out nebo mediální akce. Stejně si polovina lidí bude myslet, že to dělám kvůli volbám. Fakt nedělám,“ prohlásil v podcastu.

„Budu s ní doma, aktivně mi bude pomáhat i můj partner. Nemůžu jít na mateřskou, to v politice neexistuje, ale v dubnu rezignuji na pozici pražského náměstka pro kulturu, zůstanu řadovým zastupitelem,“ plánuje své další kroky Jiří.

S partnerem už pro svou novou dceru dokonce i vybrali jméno: Meda. Volba neproběhla náhodně zabodnutím prstu do kalendáře – dvojice chce vzdát hold své dlouholeté přítelkyni a mecenášce Medě Mládkové.