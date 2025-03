Jiřina Bohdalová už plánuje vlastní pohřeb: Má vybranou i písničku

Legendární herečka sice stále překypuje energií a vitalitou, ale zároveň si uvědomuje neodvratnost koloběhu života a plánuje, jak bude její poslední cesta jednou vypadat.

Jiřina Bohdalová je věčná legenda. A chvílemi už to člověku ani nepřijde jako metafora, vždyť slavné herečce bude za měsíc a kousek již 94 let. Stále má sice sil na rozdávání, obzvlášť třeba na oslavě dcery, kde si Jiřina zatančila a zazpívala z plných plic jak zamlada, ale není třeba přivírat oči před faktem, že odchod zkrátka jednou přijde. A že to nejspíš nebude za padesát let.

Jiřina se tématu nijak nevyhýbá a už před několika lety hlásila, že si svůj odchod představuje náležitě stylově: „Já bych nejradši, jak furt něco vyprávím, že bych jako někomu říkala nějakou historku a v půlce bych se svezla na zem a oni by tam zůstali koukat a pak by vykládali, že jsem jim ten příběh nestihla dovyprávět. Takhle to mám vymyšlený, možná že se mi to stane,“ smála se.

Komická představa by nemusela být až tak daleko od reality – Jiřina je stále velmi aktivní (byť kvůli zdraví v roce 2022 ukončila divadelní kariéru) a pro historku opravdu nejde daleko, takže kdo ví...

Tak či tak, též už víme, jakou píseň si jednou poslechneme na pohřbu legendy. Prozradila to Jiřinina kamarádka, zpěvačka Věra Martinová v 7 pádech Honzy Dědka: Při poslední cestě Jiřiny Bohdalové bude znít píseň "Až na vrcholky hor".