Myslela si, že našla pravou lásku. Pak zjistila, že randila s vlastním bratrem

Z nevinného testu DNA se stal noční můra. Victoria zjistila, že její přítel je její bratr – a že otec, kterého znala celý život, není její otec.

Victoria Hill si chtěla jen ověřit pár zdravotních informací. Po sérii nevysvětlitelných potíží si objednala test přes genetickou službu 23andMe. Místo odpovědí ale dostala šok, který jí změnil celý život. Z nenápadného testu se během několika hodin stal příběh, který by obstál i jako námět na psychologický thriller. Victoria zjistila, že muž, který ji vychoval, není její biologický otec. A že má desítky polovičních sourozenců. A co víc – bývalý přítel z mládí, s nímž strávila důležité roky života… je její bratr.

„Nikdy bych nevěřila, že se mi něco takového může stát. V jednu chvíli mi bývalý partner poslal zprávu se screenshotem: ‚Jsi moje sestra.‘ A zároveň mi aplikace poslala notifikaci, že mám nového genetického sourozence,“ vzpomíná Victoria na chvíli, kdy se všechno zlomilo.

Tajný otec: uznávaný lékař

Jak se to mohlo stát? Victoria pátrala dál a odpověď ji dostala do ještě hlubšího šoku. Její matka totiž v 80. letech navštěvovala kliniku plodnosti na Yale University, kde se snažila otěhotnět pomocí umělého oplodnění. Léčbu vedl uznávaný odborník Dr. Burton Caldwell. Jenže Caldwell měl temné tajemství. Bez vědomí pacientek používal při oplodnění vlastní sperma. Aniž by komukoliv cokoli řekl. A právě on je Victoriin biologický otec.

„Když jsem se s ním stihla krátce před jeho smrtí konfrontovat, na otázku ‚proč?‘ odpověděl jen: ‚Byznys s dětmi.‘ Bez výčitek, bez emocí,“ říká Victoria.

Desítky sourozenců. A počet stále roste

S pomocí databáze 23andMe a dalších nástrojů se Hill postupně spojila s více než 25 polovičními sourozenci. Počty ale stále rostou – a nejsou známy žádné přesné statistiky. A co hůř, podobných případů se v USA objevuje stále víc. Například Jacoba Ballard z Indiany zjistila, že má přes 90 sourozenců, protože její matku oplodnil jiný lékař-podvodník, Donald Cline. Její příběh se dostal až na Netflix v dokumentu Our Father. Victoria Hill se rozhodla mluvit nahlas nejen kvůli sobě, ale i kvůli dalším obětem.

„Lidé by měli vědět, že se tohle opravdu děje. A že aktuálně neexistují skoro žádné zákony, které by nás chránily. To je nejděsivější část,“ upozorňuje.

Volání po změně zákonů

V USA zatím podobné případy nejsou federálně klasifikovány jako trestný čin. Jen několik států přijalo vlastní legislativu k tzv. fertility fraud – podvodu v oblasti reprodukční medicíny. Ale systémová ochrana chybí.

„Sdílím svůj příběh, protože chci, aby se něco změnilo. Aby ženy měly jistotu, že jim někdo nebude bez svolení zasahovat do života tím nejintimnějším způsobem,“ uzavírá Hill.

Z testu DNA, který měl přinést klid a odpovědi, se tak stal start jednoho z největších osobních odhalení života – a zároveň otevřel dveře ke skandálu, který může otřást důvěrou v reprodukční medicínu jako celek.