To si nezasloužil. Opuštěný hrob legendárního Josefa Abrháma chátral bez péče

Zdá se, že poslední odpočinek slavného herce je moc daleko na to, aby se o něj lidé jezdili starat. Úkol tak připadl radnici města.

Ikonický herec Josef Abrhám sice opustil tento svět teprve před třemi roky, místo jeho posledního odpočinku už přesto stihlo zpustnout a zchátrat. Na vině byl přitom především komunikační šum a prodlení s převozem ostatků.

Filmová legenda totiž odpočívá v rodných Kunovicích blízko Uherského Hradiště: „Praha je daleko a pro příbuzné je složité často dojíždět a hrobové místo opečovávat. Pepoš, jak jsme mu tady všichni říkali, byl čestným občanem Kunovic. Zemřel 16. května 2022, a když se k nám konečně 31. října 2023 vrátil, město po dohodě s jeho synem rozhodlo, že hrob dáme do pořádku my,“ řekla Blesku místostarostka Kunovic Martina Kozelková.

A jelikož se k péči nikdo neměl, musela se nakonec opravdu postarat radnice. Město objednalo nový rám, mísu, obnovilo prostřední urnu, zakrylo hrob červenou žulou, která se hodí k pomníku, a vůbec provedlo důstojnou renovaci posledního odpočinku. Vyšlo to na nějakých 130 tisíc korun.

„Pro město je čest, že tu známého herce máme, že se vrátil tam, kde vyrůstal a prožil část života,“ dodala místostarostka.

Sentiment sdílí i většina obyvatel Kunovic, ne všichni jsou ale úplně chápaví vůči faktu, že se o hrob stará město a ne umělcova rodina: „Považuji to za dobrý skutek města a souhlasím s tím. Místo bylo zanedbané, ostudné, a přitom byl Pepoš pro nás tady tak slavným rodákem, který do Kunovic rád jezdil. Je to teď taková hezká dominanta hřbitova. Ale stejně si myslím, že je smutné, že se nepostarala rodina,“ řekl Blesku Libor Moštěk, keramik z Kunovic.

