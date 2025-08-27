Dnes je středa 27. srpna 2025., Svátek má Otakar
27. 8. 2025 – 7:46 | Zpravodajství | Alex Vávra

Muž se už 4 roky ukrývá s dětmi v divočině. Rodina je bezradná
zdroj: Profimedia.cz
Novozélandský farmář Tom Phillips se už téměř čtyři roky skrývá v divočině se svými třemi dětmi. Policie ho hledá, rodina ho prosí o návrat a celý ostrov sleduje jeden z nejzáhadnějších případů posledních let.

Rodina Toma Phillipse, který už téměř čtyři roky žije se svými třemi dětmi v odlehlé divočině regionu Waikato, veřejně promluvila a prosí ho, aby se vrátil domů. Příběh otce, který se rozhodl utéct před společností i vlastní rodinou, přitom fascinuje Nový Zéland už od roku 2021.

Zmizení a dopisy rodiny

Krátce před Vánocemi 2021 utekl Tom Phillips s dětmi Ember (nyní 9 let), Maverickem (10 let) a Jaydou (12 let) do divočiny po sporu s jejich matkou. Phillips přitom neměl právní opatrovnictví dětí. Od té doby se rodina marně snaží o kontakt.

„Chybíš mi, chybí mi být součástí tvého života a opravdu chci vidět tebe i děti,“ řekla jeho sestra Rozzi Phillipsová ve svém prvním rozhovoru. Dodala, že doufá, že její slova Tom uvidí a pochopí, že se může vrátit domů, kde na něj čekají. Phillipsova matka napsala dopis, který Rozzi přečetla v televizi. „Bolí mě pokaždé, když vidím fotky dětí a tebe, a když se dívám na některé tvoje věci, které tu pořád jsou, a přemýšlím, jaké by to bylo, kdybys neodešel,“ stálo v něm. „Jaydo, Mavericku, Embere, mám vás tolik ráda a strašně mi chybí být součástí vašich životů. Každé ráno, když se probudím, doufám, že právě dnes přijde den, kdy se vrátíte domů.“

Matka dětí, která se představila jako Cat, vystoupila už dříve ve videu na Facebooku, kde zoufale prosila o informace o svých dětech. „Jsou to jen nevinné děti,“ řekla.

Život v ústraní a policejní pátrání

Rozlehlý region Waikato nabízí husté lesy, kopcovitou krajinu i odlehlé pobřeží – ideální prostředí k ukrývání. Phillips pochází z malé farmářské obce Marokopa, která se s jeho příběhem neoddělitelně spojila. Policii však izolovanost oblasti práci značně komplikuje a existují spekulace, že mu v přežívání pomáhají i lidé z okolí. Nebylo to přitom poprvé, co se uchýlil do divočiny. Už v září 2021 zmizel se svými dětmi na 19 dní a tvrdil, že šlo o „kempingový výlet do hustého lesa“. Krátce poté se ale znovu ztratil a když nedorazil k soudu, byl na něj vydán zatykač. Od té doby jsou jeho výskyty vzácné. V roce 2023 měl údajně spáchat ozbrojenou bankovní loupež i pokus o vloupání do obchodu. Policie popsala Phillipse jako člověka, který odmítá běžný životní styl – nemá sociální sítě, omezuje kontakt s bankami a žije z přírody.

V říjnu 2024 jej spolu s dětmi pravděpodobně zachytili teenageři na pastvinách u Marokopy, ale pátrání bylo opět bez výsledku. Policie proto nabídla odměnu 80 000 novozélandských dolarů (zhruba 1,14 milionu Kč) a uvedla, že je otevřená vyjednávání. „Je čas dostat ty děti ven a nechat je žít své životy,“ řekl detektiv Andrew Saunders. Rodina mezitím dál doufá, že se Tom rozhodne přerušit mlčení. „Není dne, kdy bych na všechny čtyři nemyslela,“ uzavřela Rozzi Phillipsová.

