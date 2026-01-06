Čistka na pracovním trhu začíná: Stovky lidí na dlažbě. Kdo dostane pohádkovou podporu 36 tisíc
6. 1. 2026 – 13:04 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Nový rok nezačal pro české zaměstnance zrovna růžově. Zatímco většina lidí ještě dojídala vánoční cukroví, na úřadech práce se rozdrnčely telefony. Osm velkých firem se rozhodlo pro radikální řez a nahlásilo hromadné propouštění. Výsledek? Téměř dvanáct set lidí se ocitne bez práce. A to je teprve začátek. Největší ránu schytá Morava, kde se chystá doslova personální zemětřesení. Na druhou stranu, pro ty, kteří skončí na ulici, si stát připravil překvapivě štědrou náplast.
Konec těžby i zavřené továrny
Situace je nejkritičtější na severu Moravy. Tamní region, už tak zkoušený, čeká další tvrdá zkouška. Mluvčí úřadu práce František Bikár situaci nijak nezlehčuje a potvrzuje, že čísla nejsou pěkná. „Nejvíce se hromadné propouštění dotkne Moravskoslezského kraje, kde je hlášeno přibližně 750 propouštěných osob. V ostatních krajích jde většinou o stovky, případně desítky zaměstnanců,“ uvedl mluvčí pro média.
Ačkoliv úředníci mlčí o konkrétních jménech firem jako hrob, některá fakta už na veřejnost prosákla a nevěstí nic dobrého. Definitivní konec jedné éry hlásí těžařský gigant OKD. Koncem ledna utichnou stroje na Dole ČSM ve Stonavě a s nimi skončí i 750 horníků. Aby toho nebylo málo, dalších 150 lidí půjde z kola ven na konci února, až se uzavře úpravna uhlí.
Černý scénář se ale netýká jen dolů. Tvrdý dopad pocítí i Havlíčkův Brod. Společnost Hartmann-Rico tam nekompromisně zavírá závod a na dlažbě se ocitne na dvě stě lidí. A aby byl výčet kompletní, nervozita panuje i v České poště a její Balíkovně, kde se o propouštění šušká už delší dobu.
Průmysl krvácí, čísla nelžou
Ekonomové bijí na poplach. Zpracovatelský průmysl, kdysi výkladní skříň české ekonomiky, se dostává do úzkých. Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, vidí situaci jasně a nebere si servítky: „Nezaměstnanost v Česku narůstá už dva roky v důsledku propouštění v průmyslu, který je s ohledem na svoji váhu v ekonomice i největším zaměstnavatelem.“
Statistiky mu dávají za pravdu – na konci listopadu bylo bez práce přes 341 tisíc lidí, což je o děsivých 51 tisíc více než před rokem. I když šéfka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová mírní paniku slovy, že „pracovní trh nevykazuje známky velkého plošného propouštění, spíše selektivní útlum v odvětvích, která procházejí technologickou a strukturální proměnou, zejména ve zpracovatelském průmyslu,“ pro lidi, kteří přicházejí o příjem, je to jen slabá útěcha.
Zlatý padák od státu? Až 36 tisíc měsíčně!
Je tu však jedna zpráva, která může čerstvě nezaměstnaným alespoň trochu zvednout náladu. Pokud dostanete výpověď nyní, stát se o vás postará mnohem lépe než v loňském roce. Pravidla se změnila a podpora v nezaměstnanosti raketově vzrostla.
Zapomeňte na staré stropy. Zatímco loni jste dosáhli maximálně na necelých 27 tisíc, nově vám stát může poslat přes 36 tisíc korun. Podpora se totiž v prvních měsících zvedla z původních 65 na celých 80 procent vašeho čistého výdělku. To už je částka, se kterou se dá chvíli přežít, aniž byste museli okamžitě panikařit.
A co je nejlepší? Nemusíte se potupně mačkat ve frontách na úřadech. Všechno vyřídíte z pohodlí gauče. Stačí se do tří dnů přihlásit přes aplikaci Jenda a peníze mohou být na cestě. Stačí k tomu jen bankovní identita. Vyhazov tak sice bolí, ale s novými podmínkami je ten dopad přece jen o něco měkčí.