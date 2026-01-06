Kaufland zlevnil bez slitování: máslo a nápoj bohů o polovinu levnější
6. 1. 2026 – 13:05 | Magazín | Anna Pecena
Leták Kauflandu platný od 7. 1. do 13. 1. 2026 servíruje slevy, které nejsou jen kosmetické. Máslo, maso, káva, sýry i základní potraviny jdou dolů klidně o desítky procent. Projděli jsme celý leták a vytáhli ceny, které stojí za pozornost.
Hned na první pohled je jasné, že Kaufland tentokrát míří na běžné domácnosti a klasické nákupy. Žádné exotické produkty, ale potraviny, které končí v košíku skoro každému. A právě u nich jdou ceny citelně dolů.
Máslo, mléko a sýry: základ lednice v akci
Jedním z nejvýraznějších taháků je Tatra máslo 250 g za 36,90 Kč. Sleva přes čtyřicet procent potěší hlavně ty, kteří už si na ceny másla v posledních letech stihli zvyknout jen s brbláním. Levněji vyjde i mléko – trvanlivé polotučné 1,5 % pořídíte za 9,90 Kč.
Sýry hrají v letáku výraznou roli. Král sýrů Hermelín klesl na 59,90 Kč, Eidam 45 % je za 21,90 Kč a Zlatý sýr Cheddar vyjde na 32,90 Kč. Nechybí ani tvarohy a jogurty, třeba Olma Florian smetanový jogurt za 9,90 Kč nebo tvaroh Olma za 21,90 Kč.
Maso a uzeniny: večeře za méně peněz
V masné části letáku se rozhodně nešetřilo. Vepřová plec je za 89,90 Kč za kilo, kuřecí prsa s kostí vyjdou na 129,90 Kč za kilo. Pražská šunka je za 18,90 Kč a vybrané uzeniny startují už na 15,90 Kč.
Nechybí ani hotové a polotovarové věci pro rychlé vaření. Don Peppe pizza Selection je za 59,90 Kč, což je sleva téměř třicet procent. K tomu lze přihodit těstoviny Barilla za 25,90 Kč a večeře je vyřešená.
Káva, sladkosti a další překvapení
Milovníci kávy by měli zbystřit. Instantní káva Davidoff je zlevněná na 129,90 Kč, zrnková Tchibo Espresso dokonce na 379,90 Kč. Výrazně levnější je i espresso Jihlavanka za 299,90 Kč.
Ze sladkostí zaujme třeba Lindt čokoláda za 119,90 Kč, cereálie Nestlé Lion za 89,90 Kč nebo müsli Bonavita za 59,90 Kč. Nechybí ani med za 109,90 Kč či arašídy Soltino za 38,90 Kč.
Kaufland v tomto týdnu sází na jednoduchou strategii: velké slevy na věci, které lidé skutečně kupují. Pokud plánujete větší nákup, leták platný od 7. 1. do 13. 1. 2026 rozhodně stojí za projití. V některých položkách jde o ceny, které se jen tak nevidí.