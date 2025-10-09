Číňanka chtěla vyléčit bolest zad pojídáním žab. Následky byly děsivé
9. 10. 2025 – 14:34 | Zpravodajství | Alex Vávra
Osmasedmdesátiletá žena z čínského Chang-čou skončila v nemocnici poté, co se pokusila vyléčit bolesti zad polykáním živých žab. Věřila, že jí obojživelníci přinesou úlevu – místo toho se nakazila parazity a jen zázrakem přežila.
Většina lidí při bolestech zad sáhne po tabletě, masti nebo fyzioterapii. V Číně se však občas objeví příběhy, které ukazují, jak silná víra v tradiční postupy může být – a jak nebezpečně se může zvrtnout. Nedávno na sebe upoutala pozornost osmdesátiletá žena z města Chang-čou v provincii Če-ťiang, která se rozhodla vyléčit bolest páteře způsobenou vyhřezlou ploténkou po svém. Namísto moderní léčby se spolehla na dávnou pověru, že polykání živých žab může obnovit zdraví a vyhnat z těla nemoc.
Zhang, jak se žena příjmením jmenovala, požádala příbuzné, aby jí chytili několik menších žab. Netušili, co s nimi plánuje. První den spolkla tři, druhý den dalších pět. Věřila, že obojživelníci jí uleví od bolesti a posílí organismus. Místo toho se brzy dostavila prudká bolest břicha, nevolnost a celková slabost. Po několika dnech, kdy se její stav dál zhoršoval, se konečně svěřila rodině s tím, co udělala. Ti ji okamžitě odvezli do nemocnice.
Paraziti v těle a nečekané následky
Lékaři zůstali zprvu bezradní. Žádné známky nádoru, žádné zánětlivé ložisko, jen těžké poškození trávicího traktu. Až laboratorní testy odhalily skutečný problém – masivní parazitární infekci. V těle pacientky se rozmnožily tasemnice rodu Sparganum, které se často přenášejí právě konzumací syrových nebo živých žab či hadů. Paraziti se zachytí ve střevech, odkud mohou pronikat do dalších orgánů, včetně svalů, očí a mozku. Podle ošetřujících lékařů mělo polykání žab závažné následky. Ženě se v trávicím traktu vytvořila zánětlivá ložiska a její organismus musel projít náročnou detoxikací a antiparazitární léčbou. Zhang strávila v nemocnici více než dva týdny, než se její stav stabilizoval. Přesto si z události odnesla oslabený imunitní systém a doporučení podstoupit dlouhodobé kontroly.
Zdravotníci se rozhodli její případ zveřejnit, protože podobné praktiky nejsou v některých oblastech Číny výjimkou. Starší lidé se často obracejí k tradičním metodám, které považují za bezpečnější než moderní medicínu, a spoléhají se na rady kolující mezi sousedy nebo příbuznými. Podle lékařů je problém i v tom, že tito lidé o svém zdravotním stavu často nemluví se svými dětmi či vnuky, a do nemocnice přicházejí až tehdy, když je jejich stav kritický.
Léčitelství bez hranic a rizika slepé víry
Příběh paní Zhang není ojedinělý. V roce 2022 skončil v nemocnici muž z provincie S’-čchuan poté, co vypil sklenici žabí krve. Věřil, že mu pomůže s potencí, místo toho se nakazil závažnou infekcí jater. O rok dříve se v Thajsku rozšířila móda přikládání hadí kůže na popáleniny – mnozí pacienti pak čelili silným alergickým reakcím a zanícení ran.
Tradiční čínská medicína má své pevné místo a některé její metody, například akupunktura nebo bylinné směsi, prokazatelně pomáhají. Jenže právě kvůli mýtům a laickým interpretacím se do povědomí lidí dostávají i nebezpečné postupy, které mohou způsobit více škody než užitku. Lékaři varují, že konzumace syrových či živých zvířat je jedním z nejrizikovějších zvyků, protože paraziti a bakterie, které v jejich tělech žijí, mohou být pro člověka smrtelně nebezpečné. Případ paní Zhang se tak stal varovným příběhem o tom, kam až může vést slepá víra v zázračné recepty. Z bolesti zad se mohla stát život ohrožující infekce. Podle lékařů měla štěstí, že se dostala do nemocnice včas. Kdyby s léčbou otálela déle, paraziti mohli proniknout i do dalších částí těla a způsobit nevratné poškození.
Její příběh dnes koluje čínskými sociálními sítěmi jako odstrašující případ. A i když se po dvou týdnech hospitalizace zotavila, lékaři doufají, že se díky tomu podaří přesvědčit i další seniory, že skutečné zdraví nezačíná u pověr, ale u odborné péče. Protože někdy může cesta k uzdravení vést spíš přes ordinaci než přes žabník za domem.