7 nejpopulárnějších krásek z MMA. Bojové sporty ukazují i ženskou stránku bojovnic a vytváří z nich obdivované celebrity
9. 10. 2025 – 15:00 | Magazín | Tamara Černá
V době, kdy vizuál a sociální dosah často doplňují — někdy i násobí — sportovní kredibilitu, se definice krásy v MMA posunula. Společně s ní je tu i sláva a vliv bojovnic, které okouzlují fanoušky i fanynky a akcentují pozici silné ženy, která může být i krásná.
Už to není jen o tváři; je to o tom, jak zápasnice pracuje se svou image, jak prodává příběh, jak komunikuje s fanoušky a jak její estetika rezonuje napříč regiony. Níže nabízím žebříček sedmi bojovnic, které dnes v tomhle novém kontextu vynikají: jejich krása je výrazem kombinace atletické přítomnosti, mediální inteligence a schopnosti zaujmout publikum - to se navíc neobjevuje jen na zápasech, ale i na sociálních sítích, kde mohou tyto ženy více rozšiřovat svou značku a myšlenky.
Dakota Ditcheva (27 let)
325 tisíc followerů na Instagramu
Dakota je tu především jako fenomén: mladá, výkonnostně výjimečná a mediálně naladěná. Její krása je méně o klasickém glamouru a více o energii a potenciálu — působí svěže, moderně a autenticky; ta kombinace přitahuje fanoušky, kteří hledají nové hvězdy s opravdovým sportovním příběhem. Vizuálně funguje proto, že v sobě spojuje atletickou postavu s dobře zvládnutým vizuálním stylem (tréninkové a promo snímky, profesionální fotky), a i když její sociální reach ještě není na úrovni jiných MMA ikon, rychlý nárůst followerů ukazuje, že publikum ji vnímá právě jako žhavý prospekt — tvář, u které se očekává, že v příštích letech bude silně růst. To dává její atraktivitě moderní dynamiku: není to jen stav, je to proces.
Valentina Shevchenko (37)
2,7 milionu followerů na Instagramu
Valentina je třída sama o sobě — její krása tkví v naprosté koherenci obrazu: od precizního, téměř modelového looku v editoriálech až po chladnou, efektivní eleganci ve chvílích, kdy v oktagonu rozhoduje o titulu. To dává její vizáži hloubku — působí jako někdo, koho chcete sledovat jak kvůli výkonu, tak kvůli fotografiím; její estetika podporuje její značku jako šampiónky světového formátu. Shevchenko navíc dlouhodobě pracuje na tom, aby byla vidět i mimo ring — kampaně, rozhovory a promyšlený obsah na sociálních sítích upevňují dojem profesionální „sportovní ikony“. Na Instagramu má řádově miliony sledujících, což jen potvrzuje, jak silně její image rezonuje. Navíc skvěle kombinuje reprezentování Kyrgyzstánu, kde se narodila, Peru, kde žije a Thajska, kde strávila spoustu času.
Joanna Jędrzejczyk (38)
2 miliony followerů na Instagramu
Joanna je příkladem „starého“ stylu, který si našel nové publikum: v mládí proslula jako neúprosná bojovnice, dnes z ní vyzařuje kombinace modelového výrazu a surové atletické síly. Její krása je často popisována jako chladná a promyšlená — funguje v glossy foceních i v promo materiálech, ale zároveň si udržuje respekt fanoušků, protože za image stojí výrazná sportovní historie. To, že dokáže zopakovat a proměňovat svůj veřejný obraz (lifestyle, beauty, tréninkové série), dává její přitažlivosti další rozměr: není to jen foto, ale kontinuální storytelling. Joanna je na Instagramu a v médiích konzistentní a to jí pomáhá udržet relevanci a také podporuje její roli polské sportovní hvězdy.
Mackenzie Dern (32)
1,5 milionu followerů na Instagramu
U Dern je přitažlivost založena na kontrastu: „měkké“ rysy a jí akcentovaná role matky na jedné straně, technicky dokonalá grapplingová umění na straně druhé. Ten protiklad — něžnost versus tvrdá sportovní kompetence — je přesně ten typ narativu, který sociální sítě milují. Mackenzie dokáže ve stejném příspěvku nabídnout videa z tréninku, rodinné momenty i stylové snímky, a tak si buduje široké publikum, které ji sleduje nejen jako bojovnici, ale i jako značku životního stylu a mateřství ve spojení se sportem. Její feed ukazuje, že moderní krása v bojových sportech může být také o autenticitě a dospělém životě rozvedené matky s dítětem.
Paige VanZant (31)
3 miliony followerů na Instagramu
Paige je archetyp crossover celebrity: kdysi bojovnice, dnes ztělesnění směsi modelingu, reality show a kontroverzního online obsahu. Její přitažlivost není pouze estetická — vyplývá z umění být „média“ sama o sobě. Tím, že se nebojí využít i provokativnějších kanálů a formátů, oslovuje širší publikum mimo tradiční MMA kruhy. Vizuálně je silná, umí pracovat s postavou, stylingem a kampaňemi; to, co z ní dělá „hezkou tvář“ dle moderních trendů, je schopnost proměnit osobní značku v obsah, který se šíří a monetizuje. Po úspěchu v reality show Dancing With Stars opustila MMA a sportovně se nyní prezentuje pouze ve "fackované" Power Slap, což ji část původních fanoušků jen těžko odpouští.
Tracy Cortez (31)
1,4 milionu followerů na Instagramu
Tracy je zajímavým příkladem toho, jak důležitý je engagement: její Instagram ukazuje vysokou interakci, mix tréninkového obsahu, módy a osobních postů, které jí pomáhají budovat vztah s publikem. Vizuálně působí jako „post-athlete“ — umí zaujmout svým stylem a vkusným obsahem mimo oktagon, a přitom neztrácí válku o důvěru u hardcore fanoušků díky svým výkonům. Tato kombinace dává jí „krásu soudobé bojovnice“ — není to jen obličej, ale schopnost vyprávět a prodávat příběh, což je pro značky atraktivní. Rozsah jejího dosahu a angažovanost fanoušků ji řadí mezi tváře, které mají potenciál prorazit i do mainstreamových fashion či lifestyle projektů.
Itsuki Hirata (26)
498 tisíc followerů na Instagramu
Itsuki Hirata je japonská hvězda, která propojuje kawaii estetiku s brutální sílou – kontrast, který fanoušci milují. Její přirozeně půvabný vzhled, jemný styl a mladistvá energie stojí v ostrém protikladu k její výbušnosti v kleci, kde působí až dravě. Tento rozdíl se stal jejím poznávacím znamením a z Hiraty udělal symbol nové generace asijských MMA zápasnic — těch, které si uvědomují význam mediálního obrazu a umí jej využít. Na Instagramu se prezentuje s lehkostí influencerky, ale zároveň si drží sportovní autenticitu. Pro japonské publikum představuje ideál rovnováhy mezi sílou a ženskostí, pro svět zase doklad, že „krása v MMA“ může mít mnoho tváří.
Kdo je „krásnější“? Záleží, koho se zeptáte — evropské publikum má tendenci favorizovat Jędrzejczyk či Shevchenko, americké platformy často vyzdvihují VanZant nebo Dern, zatímco Dakotina vzestupná trajektorie a Tracyina síla na IG ukazují, jak se trendy mění během měsíců. Konečné pořadí je proto vždy částečně reflexí momentální popularity, osobní značky a mediální strategie, ne čistě fyzického ideálu.