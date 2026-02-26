Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
26. 2. 2026 – 15:39

Zničila jsem si úrodu jedním střihem. Tuhle chybu dělá většina Čechů
Každý rok tisíce zahrádkářů sází stromy, pečuje o ně a pak zklamaně sleduje mizernou úrodu. Jenže chyba, která může stát šťavnaté plody i zdravé větve, se skrývá v něčem, co dělá většina z nás úplně automaticky – v tom, kdy a jak řežeme své stromy.

Špatný čas, špatný výsledek

Zahrádkářka z populárního webu Naše krásná zahrada přiznala, že myslela, že používá správnou techniku řezu, až do chvíle, kdy ji její vlastní zahrada „spečlivě“ vyvedla z omylu. Podle diskuzních komentářů jde o klasický případ, kdy je střih prováděn v nesprávnou dobu, což může ovlivnit nejen množství úrody, ale i velikost a chuť plodů.

Správné načasování a technika jsou u ovocných stromů klíčové. I odborníci upozorňují, že řez během vegetačního období nebo naopak příliš brzy na podzim či zimní začátku může poškodit strom a oslabit jeho růst.

Strategie řezu a jeho dopad na úrodu

Co se může stát, když to zahrádkář přežene? Podle zahradnických zdrojů existuje něco jako „přestřihnutí“ stromu, které přinutí strom investovat energii do růstu dřeva a nových větví místo do tvorby květů a plodů. To se projeví menší úrodou a mnohem menšími plody, protože strom prostě nemá dostatek zdrojů na jejich tvorbu.

Například studie o řezání třešní ukazuje, že čas, kdy řežete strom, ovlivňuje velikost a kvalitu plodů – pokud se řez provede ve špatnou fázi růstu, může to vést k nižšímu výnosu nebo méně chutným plodům.

Některé zahradnické rady doporučují primárně provádět hlavní řez ve dormantním období (po opadu listí až do časného jara), kdy má strom největší šanci zregenerovat a připravit se na kvetení. Pozdější zásahy mohou vést k tomu, že se nové výhony nestihnou dostatečně vyzrát před zimou, což je problém pro úrodu v následující sezóně.

Statistiky a běžné chyby zahrádkářů

Podle zahradnických průvodců si až většina domácích pěstitelů neuvědomuje význam správného řezu, a proto se často setkávají s bohatými listy, ale chudou úrodou. Statisticky platí, že stromy, které byly ošetřeny odborně, mají až o 30–50 % vyšší pravděpodobnost bohaté úrody, než ty, které byly dekorativně nebo náhodně řeženy bez ohledu na biologické fáze stromu – což potvrzuje zahradní zkušenost i odborné publikace.

Zkušenosti zahrádkářů také ukazují, že řez provedený mimo doporučené období může vést k úbytku květů až o desítky procent. A protože květy jsou základem budoucí úrody, chyba v řezu se může projevit až v pohledu na prázdné větve místo šťavnatých plodů.

Jak to napravit?

Chcete-li příště skutečně bohatou úrodu, dejte si pozor na to, kdy a jak řežete. Z odborných tipů plyne několik jasných pravidel:

  • Řez provádějte hlavně během dormance (po opadu listí až do jara).

  • Vyhněte se velkým zásahům do koruny v sezóně růstu – to může stimulovat růst větví na úkor plodů.

  • Používejte ostré a čisté nástroje, které nezpůsobují zbytečná zranění stromu.

S trochou trpělivosti a znalostí můžete proměnit „mizernou“ zahradu v výsledky, o kterých jste vždy snili – stačí začít u těch nejzákladnějších kroků.

