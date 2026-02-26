Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Počasí dnes -3°C Polojasno

Polské úřady prohledávají kanceláře Allegra v Poznani a ve Varšavě

26. 2. 2026 – 16:02 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Polské úřady prohledávají kanceláře Allegra v Poznani a ve Varšavě
CEO společnosti Allegro, Francois Nuyts zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Polské úřady prohledávají sídlo internetového prodejce Allegro v Poznani a jeho kanceláře ve Varšavě.

Firmu podezírají z porušení antimonopolních zákonů. Informuje o tom dnes agentura Reuters. Allegro má zastoupení i v České republice.

Polský antimonopolní úřad UOKiK se domnívá, že společnost Allegro upřednostňovala své vlastní logistické služby před službami konkurence. Tím by podnik podle úřadu porušil pravidla hospodářské soutěže.

"Podezření z porušení pravidel hospodářské soutěže byla natolik závažná, že jsme se obrátili na soud a získali povolení k prohlídce," uvedl šéf UOKiK Tomasz Chróstny.

Allegro provozuje on-line tržiště, jehož model spočívá především ve zprostředkování prodeje obchodníkům na všech trzích, kde působí. V České republice Allegro vlastní e-shopy Mall.cz, CZC.cz nebo kurýrní službu One by Allegro. V květnu 2023 firma zprovoznila on-line tržiště Allegro.cz a v roce 2024 vstoupila i na slovenský a maďarský trh.

Tagy:
trh internet Polsko firmy pravo Allegro
Zdroje:
ČTK

Předchozí článek

Čína představila elektromobil, který strčí diesel do kapsy

Následující článek

Evropská komise poslala dopis ohledně Babišova střetu zájmů, ministryně Mrázová a její úřad pracuje na odpovědi

Nejnovější články