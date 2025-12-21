O nejmenší vlásek! Partner Lucie Bílé unikl hrobníkovi z lopaty, zpěvačka prozradila děsivé podrobnosti
21. 12. 2025 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková
Zpěvačka popsala, jak neskutečně málo dělilo jejího partnera od nejhoršího osudu.
Opravdu nechybělo moc a museli bychom psát daleko smutnější zprávy: Že Radka Filipiho, partnera legendární zpěvačky Lucie Bílé, postihla nějaká vážná indispozice a musel do nemocnice, jsme věděli. Až nyní ale pár prozradil, jak nepatrný kousek dělil Radka od smrti.
Filipi měl totiž výduť na cévě v mozku, tedy takzvané aneurysma. A následky aneurysmatu v případě, že praskne, bývají velmi zlé: Polovina pacientů zemře a dvě třetiny těch, kdo přežijí, si odnesou vážné doživotní následky.
Radkovu diagnózu se ale díkybohu podařilo určit dřív, než došlo k nejhoršímu: „Při mně stáli snad všichni svatí. Nejenom Lucinka, ale všichni. Bylo to takzvané aneurysma, výduť, která vlastně kdyby praskla, tak je konec,“ popsal Filipi pro CNN Prima News.
Bílá pak přidala mrazivý popis, jak blízko tragédii se její láska vlastně ocitla: „Stačilo, aby jenom zvedl tašku a byl by pryč.“
Zubatá ale naštěstí nakonec přišla zkrátka: „Ale je to pryč, je to pryč. Život je krásný, když je člověk zdravý. Všechno se dá vyřešit, když je člověk zdravý. A není nic důležitějšího. A tě najednou takováhle věc tak dostane, že se na vše ostatní už díváš shora. A já už na ten pocit nikdy nezapomenu,“ dodala Bílá.