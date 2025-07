Heidi Janků a třetí svatba? "Nikdy neříkej nikdy," prohlásila a políbila Brada Pitta

1. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

O tom, kdo by se u Heidi dostal do žebříčku nejoblíbenějších herců, už nemůže být pochyb.

Oblíbená zpěvačka Heidi Janků už delší dobu nesdílí život s žádným partnerem a upřímně to nevypadá, že by jí to snad chybělo: Beztak má práce až nad hlavu a hledat seznámení prostě a dobře není čas.

Kdyby se ale náhle měl osud usmát a její cesta by se náhodně protnula s nějakým vyvoleným, také by se nebránila: „Řídím se heslem nikdy neříkej nikdy. Do ničeho se nehrnu, nikoho nehledám, ale člověk nikdy neví, co mu život přihraje,“ přiznala pro eXtra.cz.

Heidi už byla ženatá dvakrát, napotřetí si to zkusila zatím jen nanečisto v klipu písně Honzy Bendiga: „Nikdy jsem se nechtěla vdávat. A nakonec jsem byla dvakrát. Moje svatby byly trochu bizarní, tahle klipová taky. Hrála jsem starší cikánskou nevěstu, kterou Honzovi vybrala rodina. Jenže on si to naštěstí rozmyslí a vezme si mladší. Já tam pak pokukuju po starším houslistovi,“ popsala scénář klipu.

Kdo by ale měl u Heidi okamžitě vyhráno, je jasné: Vyrazila totiž na premiéru snímku F1, ačkoliv ji auta a motory nijak zvlášť nezajímají. Důvod? Jediný!

„Možná bych na film o autech ani nešla, ale jakmile jsem zjistila, že tam hraje Brad Pitt, bylo rozhodnuto,“ smála se. A aby bylo jasné, že to myslí vážně, políbila legendárního amerického herce i na plakátu.

Inu, tady by o třetí svatbě nebylo pochyb.