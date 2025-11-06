Chudý Francouz se stal na svatbě živým billboardem. K bohatství to ale nevedlo...
6. 11. 2025 – 13:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Francouzský podnikatel Dagobert Renouf si nemohl dovolit svatbu, a tak se rozhodl proměnit svůj smoking v reklamní plochu. Startupy mu za loga na obleku zaplatily statisíce, svatba se stala virální senzací – a z ženicha bez peněz se stal muž s vysněnou prací.
Francouzský podnikatel Dagobert Renouf z Lille se dostal do situace, kterou by mu mohl závidět nejeden kreativní marketér. Byl zcela na mizině, bez úspor, ale přesto se chtěl oženit se svou snoubenkou Annou Plyninou. Místo aby svatbu odložil nebo si půjčil, rozhodl se využít svůj podnikatelský instinkt a proměnil zoufalství v geniální marketingový tah. Napadlo ho totiž, že si nechá svatbu zaplatit prodejem reklamního prostoru na svém smokingu.
V červenci napsal na sociální síť X (dříve Twitter), že plánuje pokrýt náklady na svatbu prodejem sponzorských míst na svém obleku. Zpočátku šlo spíš o nadsázku – někdo mu v komentářích žertem nabídl 500 eur (asi 12 tisíc korun), pokud si jeho logo nechá vyšít na klopu. Renouf se ale rozhodl, že to vezme vážně. Otevřel jednoduchý web, kde startupy mohly „koupit“ místo na jeho saku, a sám se pustil do aktivního hledání zájemců. A nápad se rozšířil jako lavina.
Během několika týdnů byla všechna místa vyprodána. Celkem 26 firem, převážně z technologického a softwarového prostředí, zaplatilo částky od přibližně 7 tisíc do 47 tisíc korun podle umístění loga. Menší startupy si mohly pořídit levnější místo na podšívce saka, zatímco prémiové pozice na vnější části stály výrazně víc. V součtu Renouf získal zhruba 240 tisíc korun, které mu měly pokrýt celou svatbu.
Svatba s logy místo krajky
Když se 25. října v Lille konal svatební obřad, Renouf dorazil v tmavě zeleném smokingu, který už nebyl jen oblekem, ale živým billboardem. Na saku měl výšivky log firem z různých koutů světa – od AI startupů přes nástroje pro webový vývoj až po aplikace pro marketing a produktivitu. Mezi sponzory byla i jeho vlastní firma Comp AI. Oblek navrhl designér a stylista Lamine Sow, který měl před sebou nelehký úkol – vytvořit něco, co bude působit elegantně, nikoli lacině.
Na svatbě bylo jen šestnáct hostů, ale žádný z nich se necítil pohoršený. Naopak – podle ženicha hosté nápad ocenili, dokonce i Annina matka, která ho označila za „typický nápad lidí z marketingu“. Sako prý vypadalo mnohem lépe, než kdo čekal – prémiově, elegantně a s osobitým šarmem. Jediný, kdo byl nervózní, byl sám Renouf, protože se snažil, aby na každé fotografii bylo vidět co nejvíc log.
Sám ženich později přiznal, že z projektu skoro nic nevydělal. Oblek totiž stál asi 122 tisíc korun, tedy víc než polovinu vybraných peněz. Navíc kvůli svému podnikatelskému statutu ve Francii nemohl částku odečíst z daní, takže musel státu odvést dalších 58 tisíc korun. V konečném součtu mu zůstalo přibližně 48 tisíc korun a smoking, který se mezitím stal virální senzací.
Od svatebního saka ke kariérnímu snu
Ačkoli na samotné svatbě příliš nevydělal, celý projekt se mu nakonec vyplatil mnohem víc, než mohl doufat. Když o svém nápadu psal na sociálních sítích, zaujal jednoho podnikatele z jeho profesní komunity. Ten byl ohromen, jak rychle Renouf dokázal prodat všechna místa a jak vážně svůj bláznivý nápad vzal. Nabídl mu práci ve startupu Comp AI, který sídlí v New Yorku a rychle roste. Renouf nabídku přijal a podle vlastních slov „si novou práci naplno užívá“.
Na síti X má přes 116 tisíc sledujících, a když sdílel fotografie ze svatby, reakce byly drtivě pozitivní. Lidé oceňovali jeho odvahu, humor i podnikatelského ducha. Jeden uživatel napsal, že jde o „nejlepší marketingovou kampaň roku“, jiný poznamenal, že „tohle dokáže jen člověk s nervy z oceli“. Někteří dokonce psali, že jde o krásný symbol startupové komunity, která dokáže držet při sobě i v osobních chvílích.
Dagobert a Anna, kteří se seznámili na jaře roku 2024, dnes žijí spokojeně a plánují, že slavné svatební sako vydraží pro charitu. Výnos z aukce chtějí věnovat dětem trpícím epilepsií – nemocí, na kterou před patnácti lety zemřel Annin otec.
Z nápadu, který původně vznikl z beznaděje, se tak stal inspirativní příběh o kreativitě, odvaze a schopnosti proměnit i těžké situace v příležitost. Renoufova svatba se stala nejen virálním hitem, ale i připomínkou, že i obyčejný smoking může být vstupenkou k lepší budoucnosti.