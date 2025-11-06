Dnes je čtvrtek 6. listopadu 2025., Svátek má Liběna
6. 11. 2025 – 13:42 | Magazín | Natálie Kozak

Astrologický průvodce vitalitou: Jak se v listopadu cítit silní a v pohodě
Podzimní únava, chlad i stres se dají zvládnout, když nasloucháte svému tělu. Hvězdy vám ukážou, kde ubrat tempo, kde naopak posílit a jak zůstat v pohodě i během listopadu, kdy svět ztrácí barvy, ale vnitřní síla teprve zraje.

V listopadu tělo reaguje citlivěji na únavu, chlad a stres. Proto je důležité plánovat nejen povinnosti, ale i regeneraci. Podzimní únava, melancholie nebo rozkolísaná energie se dají zvládnout, pokud člověk naslouchá svému tělu a dovolí mu odpočívat. Horoskop kondice napoví, jak jednotlivá znamení najdou rovnováhu, sílu a pohodu, aby se cítila fit i v čase, kdy se svět kolem ponořuje do ticha.

Beran

Nesnažte se zvládnout všechno naráz. Energie bude silná, ale rozkolísaná, takže může rychle dojít dech. Pomůže pravidelný rytmus spánku, teplá jídla a přestávky na procházku. Vyhněte se přejídání i impulzivním výbuchům, raději ventilujte přebytečnou sílu v tanci nebo sportu.

Býk

Vaše výdrž bude obdivuhodná, ale pozor na přepětí. Bolesti hlavy či únava signalizují, že je čas zpomalit. Dopřejte si čerstvý vzduch, dostatek klidu a potraviny bohaté na jód, které posílí koncentraci a imunitní rovnováhu.

Blíženci

Listopad vám dodá elán, pokud se vyhnete chaosu. Zaměřte se na jednu věc po druhé a nepřetěžujte se. Vyhněte se těžkým jídlům a přílišnému množství kávy, tělo to ocení. Potraviny s hořčíkem pomohou udržet vnitřní klid a podpoří celkovou odolnost.

Rak

Čas zpomalení a znovunabytí síly. Dopřejte si lehký pohyb: jógu, pilates nebo dechová cvičení. Zvolte jednodušší jídla, omezte těžké pokrmy a doplňte vlákninu. Vyhněte se přelidněným místům a dopřejte si prostor pro klid.

Lev

Zaměřte se na rovnováhu, vaše cévy i zrak potřebují péči. Udělejte si preventivní prohlídku, omezte čas u obrazovky a dýchejte čerstvý vzduch. Losos, ořechy a hořká čokoláda podpoří vitalitu a energii.

Panna

V listopadu si potřebujete vyčistit hlavu. Perfekcionismus vyměňte za radost z drobných úspěchů. Střeva mohou být citlivější, tak pomohou fermentované potraviny a dostatek vody. Detox jen s mírou a po konzultaci s odborníkem.

Váhy

Touha po pohodlí bude silná, ale nezapomínejte na rytmus. Upravte spánkový režim a omezte cukr i alkohol. Otokům a výkyvům nálady předejdete pohybem, ideální bude tanec nebo plavání. Bylinné čaje a masáž pomohou vrátit rovnováhu.

Štír

Energie vám nebude chybět, ale dejte pozor, abyste se nepřetížili. Pokud cítíte podrážděnost nebo nespavost, dopřejte si odpočinek a pravidelné pauzy. Řepa, česnek a kurkuma posílí vaši odolnost, meditace pomůže vyrovnat myšlenky.

Střelec

Chuť k pohybu bude obrovská, ale nezapomínejte na rovnováhu. Dýchací cvičení a procházky v přírodě podpoří vaši formu, citrusy a zázvor zase imunitní sílu. Ke konci měsíce se zaměřte na doplnění vitaminu D, dodá tělu svěžest a mysli klid.

Kozoroh

Listopad je vhodný na preventivní prohlídky a odpočinek. Klouby a pokožka si zaslouží zvláštní pozornost, tak si dopřejte potraviny bohaté na vápník a kolagen. Silový trénink a chůze posílí vaše kosti i vnitřní stabilitu.

Vodnář

Dopřejte si měsíc bez kofeinu a uvidíte, jak se zlepší spánek i koncentrace. Zelený čaj či matcha nahradí energii přirozeně. Špenát a omega-3 mastné kyseliny udrží pružnost kloubů i psychickou rovnováhu.

Ryby

Vaše energie bude proměnlivá, proto věnujte pozornost svému rytmu. Nechte si zkontrolovat hladinu vitamínů a doplňte jídelníček o mořské plody a bylinné čaje. Aromaterapie s levandulí nebo bergamotem zklidní mysl a pomůže udržet pohodu.

