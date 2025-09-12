Čtyři roky strašil rodinu na fotkách ze svatby neznámý muž. Teď se konečně záhada vyjasnila
12. 9. 2025 – 10:22 | Zpravodajství | Alex Vávra
Když Michelle a John Wylie listovali svatebním albem, objevili mezi hosty tvář muže, kterého nikdo neznal. Záhada trvala čtyři roky, než se ozval skutečný „vetřelec“ – a jeho historka byla ještě komičtější než samotný objev.
Michelle a John Wylie si 20. listopadu 2021 řekli své „ano“ v hotelu Carlton v Prestwicku. Atmosféra byla dokonalá – podzimní pobřeží, slavnostní šaty, dojaté příbuzné a přátelé. Jenže svatba měla i jednu nečekanou „ozdobu“.
Když si totiž novomanželé o pár týdnů později prohlíželi fotografie od profesionálního fotografa, všimli si něčeho zvláštního. V zadní řadě postával vysoký muž v tmavém obleku s výrazem, který říkal: „Kde to sakra jsem?“ Problém byl, že ho nikdo neznal. Nevěsta, ženich, rodiče, tetičky, bratranci, ani hotelový personál – nikdo o něm nikdy neslyšel. A tak začalo malé rodinné detektivní pátrání. Michelle kontaktovala rodinu, přátele, dokonce i fotografa a dodavatele služeb. Vše marné. Nakonec zkusila Facebook – sdílela fotky a prosila o pomoc. Ani to nepomohlo. Záhadný muž se stal legendou, která čtyři roky strašila ve svatebním albu.
Když si spletete nevěstu
Teprve letos přišlo rozuzlení – a bylo ještě zábavnější, než by kdo čekal. O případ se začal zajímat skotský YouTuber a televizní osobnost Dazza. Sdílel příběh na sociálních sítích a během chvíle se ozval „podezřelý“ s přiznáním. Jmenoval se Andrew Hillhouse, třiatřicetiletý malíř a dekoratér z Troonu. Ten den měl být hostem na svatbě své partnerovy kamarádky Michaely. Jenže partner mu omylem sdělil špatnou adresu. Andrew tak v 13:55 zaparkoval před hotelem Carlton, kde venku hrál dudák a davy slavnostně oblečených hostů proudily dovnitř. „Říkal jsem si – super, to je určitě ono!“ vzpomíná.
Už když vešel do sálu a zahlédl nervózního ženicha, myslel, že je to Ben, snoubenec Michaely. Nikdy ho neviděl, takže se nic nezdálo divné. A že nikoho nepoznává? „Říkal jsem si, že Michaela má prostě velkou rodinu,“ směje se Andrew. Pak ale začala hrát hudba, všichni vstali a otočili se. Ve dveřích se objevila nevěsta – a Andrewovi spadla brada: „Pane bože, to není Michaela! Kde to jsem?!“
Jenže co teď? Zvednout se a odejít uprostřed obřadu? „To prostě nejde,“ vypráví Andrew. „Tak jsem tam seděl, hrbil se a snažil se splynout s davem. Což se se 188 centimetry moc nedaří.“
Když obřad skončil, chtěl se rychle vypařit. Jenže ozvalo se: „Všichni na společnou fotku!“ Andrew už rezignoval, postavil se dozadu a modlil se, aby byl aspoň trochu nenápadný. Výsledek? Jeho hlava ční z každého snímku jako maják.
Od vetřelce k příteli
Teprve venku, s colou v ruce, zavolal partnerovi. Ten vesele oznámil: „Jsme u fontány!“ Andrew se rozhlédl – žádná fontána. A pak přišla pravda: svatba byla o dvě míle dál, v hotelu Great Western v Ayru. Andrew se tam nakonec dostal a stal se hvězdou večírku. „Byl jsem skoro populárnější než nevěsta a ženich,“ směje se. „Celou noc jsem všem vyprávěl, jak jsem omylem zabloudil na cizí svatbu.“
Michelle mezitím dál vrtalo hlavou, kdo byl ten cizinec na jejích fotkách. Až po čtyřech letech díky Dazzovi zjistila pravdu. Dnes jsou s Andrewem Facebookovými přáteli a už se setkali i osobně.
„Nemohla jsem se přestat smát, až mi tekly slzy,“ říká Michelle. „Konečně jsme po těch letech zjistili, kdo to byl. Pořád jsem měla pocit, že mě ten chlap straší.“
Andrew na to dodává s úsměvem: „Bylo to mnohem snazší vtrhnout na svatbu, než jsem si myslel. Přišel jsem a odešel jako zabiják – a odnesl si jen láhev coly.“
Z nevítaného hosta se tak stal nečekaný přítel – a z Michelle a Johna dvojice, která má historku, jíž se jen tak někdo nevyrovná.