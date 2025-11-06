Našla elixír mládí? Lucie Bílá rok před šedesátkou září jako nikdy dřív
6. 11. 2025 – 15:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Lucie Bílá dokazuje, že čas může běžet jinak, když žijete s láskou. Na křtu svého nového alba Obyčejná holka vypadala svěže, elegantně a klidně — jako žena, která si našla rovnováhu. Rok před šedesátinami působí Lucie jistěji, zářivěji a šťastněji než kdy dřív.
Obyčejná holka, co žije neobyčejný život
Slavnostní křest její nové desky proběhl v Divadle Lucie Bílé, kde se sešli přátelé i hudební kolegové. Bylo cítit, že právě tahle lidská blízkost a podpora jsou pro Lucii tím, co ji drží při zemi – a zároveň žene vpřed.
Na pódiu se objevila v bílém minimalistickém kompletu, který ladil s názvem desky i jejím aktuálním rozpoložením – čistota, jistota a klid.
Láska, která ji dává sílu
Po boku Radka Filipiho září Lucie jinak – jemněji, klidněji, ale i sebevědoměji. Jejich vztah, který trvá už několik let, překonal zvědavé pohledy i počáteční předsudky okolí. Dnes tvoří harmonický pár (bez hádek), který spolu nejen žije, ale i spolupracuje. Radek ji doprovází na koncertech, pomáhá v zákulisí, a především – je její oporou.
„Když máte po boku člověka, který vás má rád ne proto, že jste Lucie Bílá, ale proto, že jste Lucie,“ říká zpěvačka s úsměvem, „pak máte všechno.“Jejich vztah není o pozlátku, ale o tichém porozumění – o tom, že láska nemusí být příliš hlučná, aby byla hlavně skutečná.
Hudba, která stárne do krásy
Album Obyčejná holka nese v sobě kus životní bilance, ale i nadhled ženy, která už ví, co v životě chce. „Zpívám o obyčejných dnech, které jsou nakonec ty nejdůležitější,“ říká Lucie. Písně jsou civilní, přirozené, ale plné emocí – stejně jako ona sama.
Lucie Bílá, držitelka bezpočtu ocenění, zůstává ve své tvorbě věrná lidskosti. Nehraje si na hvězdu – a možná právě proto jí publikum tolik věří.
Syn, který jde vlastní cestou
Luciin syn Filip Kratochvíl vyrostl mimo pozornost médií. Dnes je z něj samostatný mladý muž, který kráčí po své cestě – mimo svět reflektorů, ale s podobnou kreativitou jako jeho slavná máma. „Jsem pyšná, že z něj vyrostl dobrý člověk,“ říká Lucie s dojetím. A i když o něm mluví s pokorou, v očích je znát ta největší hrdost – mateřská.
Lucie často říká, že její největší životní úspěch není počet Slavíků, ale to, že vychovala syna, který má srdce na správném místě.
Bílá v bílé - styl, který nezestárne
Lucie Bílá opět potvrdila, že skutečná elegance prostě nestárne. Na křtu svého nového alba Obyčejná holka zazářila v dokonale padnoucím bílém kalhotovém kostýmu, který doplnila krajkovým topem, béžovými lodičkami a zlatým psaníčkem. Minimalistický look s jemným leskem působil svěže, klidně a přirozeně – stejně jako ona sama.
Bílá barva, která symbolizuje čistotu a nový začátek, dokonale vystihla její aktuální životní fázi plnou rovnováhy a vděčnosti. Lucie zkrátka dokazuje, že skutečný styl není o trendech, ale o ženě, která ví, kým doopravdy je.
Tajemství jejího elixíru? Klid v duši a vděčnost za všechno, co jí život dává
Lucie Bílá dnes žije mezi dvěma světy – mezi pódiem plným světel a domovem, kde vládne ticho, smích a láska. Když mluví o svém životě, opakuje jediné: „Všechno, co mám, je dar. A já se každý den učím být vděčná.“
Možná právě v té vděčnosti se skrývá její elixír mládí.Ne v krémech ani dietách, ale v lásce, tvorbě a pokoře, s jakou přijímá všechno, co přichází.