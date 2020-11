Chtějí mi ukrást volby, láteří Trump

AKTUALITA VIDEO AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: Pavel Jégl

Donald Trump se prohlásil za vítěze amerických prezidentských voleb. Zbývá však sečíst miliony hlasů a průběžný výsledek je zatím těsný, na ostří nože.

Volby amerického prezidenta jsou stále bez vítěze, průběžné sčítání naznačuje vyrovnaný výsledek.

Projekce televize CNN, při které jsou dopočítávány hlasy z neúplných výsledků, přičítala v 8:30 SEČ republikánskému prezidentovi Donaldu Trumpovi 213 hlasů volitelů, jeho vyzyvatel, demokrat Joe Biden jich měl 224.

Ve hře je celkem 538 volitelů. Vítěz musí získat většinu z nich, tedy 270.

Volitelé mají v prezidentských volbách rozhodující slovo - právě oni nakonec volí prezidenta. Vybírání jsou podle výsledků hlasování v jednotlivých státech.

Trump nicméně po uzavření voleních místnosti na nic nečekal a překvapivě oznámil své vítězství. "Upřímně, vyhráli jsme," prohlásil Trump v projevu ke svému volebnímu štábu v Bílém domě. "Je to podvod na americkém lidu. Vyhrajeme to. Co se mě týče, tak už jsme vyhráli," pokračoval a pochvaloval si "skvělé voliče".

Sázkaři věří Trumpovi

Během úterka desítky milionů Američanů přidali své hlasy k 101 milionům voličů, kteří hlasovali v předčasných termínech, či korespondenčně. Trump si obdobně jako před čtyřmi lety vede lépe, než předpokládala většina průzkumů. Obhájil vítězství v důležitých státech Ohiu a Floridě. A vítězí i v dalších státech, ve kterých uspěl v minulých volbách.

Biden vyhrává ve státech, kde v roce 2016 vítězila Trumpova soupeřka Hillary Clintonová. Kromě toho vítězí v Arizoně, kde republikán před čtyřmi lety triumfoval.

Pozornost se však soustředí na sever země, do 'rezavého pásu', oblasti postižené úpadkem ocelářského a těžkého průmyslu. Státy Michigan, Pensylvánie a Wisconsin hrály klíčovou roli v minulých volbách a rozhodnou patrně i nyní. V prvních dvou zatím vede Trump, ve třetím Biden.

Z neúplných výsledků je patrné, že Biden získává víc hlasů než Hillary Clintonová, která s Trumpem před čtyřmi roky prohrála. Zatím ale není jisté, zda mu budou stačit k vítězství.

Více se ve středu ráno SEČ sázelo na Trumpa. Na sázkové burze Smarket v 05:30 SEČ jeho šance na druhý termín mířily vysoko, blížily se 70 procentům.

S výsledky však mohou zamíchat korespondenční hlasy, které se v některých státech budou sčítat až po sečtení výsledků z úterního hlasování. Očekává se, že tyto hlasy posílali především Bidenovi příznivci, kteří jsou v přístupu ke covidu opatrnější a snažili se vyhnout čekání ve frontách před volebními místnostmi.

Dlouhá nejistota

Biden v projevu ke svým stoupencům po uzavření volebních místností vyzval k trpělivosti. "Věříme že jsme na cestě k vítězství. Je ale nutné spočítat všechny hlasy," prohlásil.

Trump krátce nato oznámil, že se obrátí se stížností na sčítání hlasů na Nejvyšší soud. Neřekl proč. Patrně však bude požadovat, aby soudci dodatečné sčítání korespondenčních hlasů zarazil.

Z dlouhé volební noci se tedy stává ještě delší nejistota. Čekání na vítěze se může prodloužit. Můžeme ho znát až za několik dnů, anebo i týdnů.

U Nejvyššího soudu skončily prezidentské volby už v roce 2000. Justiční instituce s převahou konzervativních soudců tehdy (v polovině prosince) zastavila přepočítávání hlasů na Floridě, kde republikán George Bush junior měl o pouhých 537 hlasů víc než demokrat Al Gore. Prezidentem se tak stal Bush.

Také teď mají většinu v Nejvyšším soudu konzervativci…

Poslanci, senátoři... a marihuana

Patří se ještě připomenout, že Američané během volebního úterý rozhodovali nejen o prezidentovi, ale také o poslancích a senátorech obou komor Kongresu, státních a místních představitelích a zastupitelích. Kromě toho hlasovali v desítkách státních a lokálních referend. Nejčastější byly referenda o legalizaci marihuany.

Z projekcí televize CNN vyplývá, že demokraté udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů. Příští poměr sil v Senátu zatím není jasný.